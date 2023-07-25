Gazeteci Evrim Kepenek, kelepçelenerek gözaltına alındı

Bianet editörü Evrim Kepenek, evinde yapılan baskın ve aramanın ardından kelepçelenerek gözaltına alındı.

Bianet kadın ve LGBTİ+ hakları editörü Evrim Kepenek, evinde yapılan arama sonrası plastik kelepçe ile gözaltına alındı.

Bianet'ten yapılan açıklamada öğle saatlerinde polisin, Kepenek’in Çukurcuma’daki evini bastığı ve avukatının gelmesini beklemeden kameralarla evde arama yaptıkları belirtildi.

Kepenek'in hangi konuda ifade vereceği ise henüz belli değil.

Bu sabah saatlerinde gazeteciler Fırat Can Arslan, Sibel Yükler ve Delal Akyüz de evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmışlardı.