Cezaevinden firar eden erkek tarafından vurularak ağır yaralanan kadın öldü

Erzurum'da cezaevinden firar eden hükümlü Şafak S. tarafından vurularak ağır yaralanan Elif S. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şafak S. Erzurum-Pasinler kara yolunda takside suç aletiyle yakalanmış ve 21 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilmişti.

Kadın 27.02.2024 13:53 Giriş: 27.02.2024 13:53

Güncelleme: 27.02.2024 13:59 Kaynak: AA

A- A A+