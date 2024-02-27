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Cezaevinden firar eden erkek tarafından vurularak ağır yaralanan kadın öldü

Erzurum'da cezaevinden firar eden hükümlü Şafak S. tarafından vurularak ağır yaralanan Elif S. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şafak S. Erzurum-Pasinler kara yolunda takside suç aletiyle yakalanmış ve 21 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilmişti.

Kadın
  • 27.02.2024 13:53
  • Giriş: 27.02.2024 13:53
  • Güncelleme: 27.02.2024 13:59
Kaynak: AA
Cezaevinden firar eden erkek tarafından vurularak ağır yaralanan kadın öldü

Erzurum'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden hükümlü eşi tarafından 19 Şubat'ta silahla vurulan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Şafak S. (39) tarafından Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 19 Şubat'ta silahla ağır yaralanan Elif S. (32), Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

HÜKÜMLÜ ERKEK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Elif S.'nin cenazesi Palandöken Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşini ağır yaraladıktan sonra kaçan Şafak S. aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince Erzurum-Pasinler kara yolunda takside suç aletiyle yakalanmış ve 21 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilmişti.

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