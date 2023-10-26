Cezaevlerinde 3 ayda tam 2 bin 491 ihlal

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu’nu yayımladı. Raporda, temmuz-eylül arasında 2 bin 491 insan hakları ihlali başvurusu yapıldığı belirtildi.

Rapora göre yaşam hakkı bağlamında 4, işkence, kötü muamele ve onur kırıcı davranış 803, sağlık hakkına yönelik 295, iletişim hakkı ihlali 467, adalete erişim hakkı ihlali 156, şartlı tahliye ve denetimli serbestlik hakkına dair ceza infazı sürecinde yaşanan ihlal 130, sağlıklı beslenme, temiz suya erişim ve öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmamasında 297 ihlal yaşandı.