‘Oğlumu serbest bırakın’

Haber Merkezi

Kanser hastası ve yüzde 80 engelli oğlu Delil Bozkurt’un hastalığının tüm vücuduna yayılmaya başladığını aktaran anne Akisa Bozkurt, “Ayakta duracak durumu bile yok. Derhal serbest bırakılmalı” dedi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde 8 Eylül'de gözaltına alınmasının ardından "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanan 21 yaşındaki Delil Bozkurt’un sağlık durumu tutukluluk koşullarında daha da ağırlaştı. MA’nın haberine göre iki gün önce Van Yüzüncü Yıl Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırılan Bozkurt, tedavisinin ardından tekrar cezaevine götürüldü. Bozkurt’un hastalığının tüm vücuduna yayıldığı belirtildi. Anne Akisa Bozkurt, cezaevinde daha fazla yaşamını sürdüremeyeceğini söylediği oğlunun tedavisine dışarıda devam edilebilmesi için serbest bırakılmasını istedi.

"AYAKTA DURAMIYOR"

Oğlunun dışarıdayken bile bakımını tek başına yapamadığını, her şeyi ile kendisinin ilgilendiğini söyleyen anne Bozkurt, "Oğlumun durumu giderek ağırlaşıyor. Benim çocuğum cezaevinde kalamaz, çünkü hastalığı gün geçtikçe ağırlaşıyor. Çocuğumun ilaçlarının verilip verilmediğini bile bilmiyoruz. Çocuğumun derhal serbest bırakılması gerekiyor” diye konuştu. Oğlunun psikolojisinin de bozulduğunu dile getiren anne, “Oğlum, daha fazla cezaevinde tutulursa artık hastalığı iyileşemez bir duruma gelir” diyerek, serbest bırakılması için yetkililere seslendi.