Cezayir'de sıcaklık rekor seviyeye ulaştı: Kırmızı alarm verildi

Cezayir'de sıcaklıkların artması nedeniyle verilen alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Cezayir yaklaşık bir aydır, başkentte 48 derece, diğer bölgelerde ise 50 dereceye ulaşan rekor sıcaklıklara tanık oluyor.

Cezayir Meteoroloji Kurumu, mevcut sıcak hava dalgasına ilişkin alarm seviyesini turuncudan kırmızıya yükseltti ve "ülkenin sıcaklığın 48 dereceyi aştığı ağır iklim koşulları yaşadığını" duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yüksek sıcak hava dalgasının devam ettiği ve bazı kentlerde sıcaklıkların 48 dereceyi aştığı belirtildi.

Buna bağlı olarak verilen alarm seviyesinin turuncudan kırmızıya yükseltildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun, her yılın temmuz ayında olağan sıcaklıklara kıyasla "çok yüksek sıcaklıklarla karakterize edilen ağır hava koşulları" ile ilgili olduğu vurgulandı.

Cezayir Meteoroloji Kurumu'nun sınıflandırmalarına göre turuncu renk, “çok tehlikeli” bir durumun meydana geldiğini veya beklendiğini gösterirken, kırmızı renk, istisnai şiddette “çok tehlikeli” bir durumun meydana geldiğini veya beklendiğini gösteriyor.

SICAKLIK 48 DERECEYE ULAŞTI

Söz konusu kurum tarafından, cumartesi, sahil bölgeleri dahil ülke genelinde gölgede hava sıcaklıklarının 48 dereceye ulaşacağının açıklanması üzerine turuncu alarm verilmişti.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı da dün ülkenin kuzeyindeki 7 kentte hava sıcaklıklarına bağlı orman yangınları çıktığını, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştu.

Cezayir makamları, haftalardır devam eden sıcak hava dalgasının orman yangınlarına neden olabileceği beklentisiyle yüksek alarm durumunun etkinleştirildiğini duyurmuştu.

Cezayir yaklaşık bir aydır, başkentte 48 derece, diğer bölgelerde ise 50 dereceye ulaşan rekor sıcaklıklara tanık oluyor.