ÇGD ödülleri verildi: BirGün 3 ödülle döndü

Haber Merkezi

Çağdaş Gazeteciler Derneği‘nce (ÇGD) verilen, "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sahiplerini buldu. Yazarımız Timur Soykan, Haber Müdürümüz Uğur Şahin ve muhabirimiz İsmail Arı, ödülünü düzenlenen törenle aldı. Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde dün akşam düzenlenen törenden BirGün üç ödül ile döndü.

Törende, gazetemiz BirGün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşında 'evlendirmesi' ve H.K.G.'nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalını Türkiye'ye duyurduğu haberleri ile ödüle layık görüldü. Soykan, sırasıyla "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu", "Utancın Fotoğrafları" ve "H.K.G. yalnız değildir" başlıklı haberleri ile "Haber Ödülü"ne değer bulundu. ÇGD'nin "Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü" de "AKP içindeki kavganın son adresi Kızılay" ile "Kızılay yöneticileri köşeyi dönmüş" başlıklı haberleriyle muhabirimiz İsmail Arı'nın oldu. BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin ise "Kentin Soluğu" yazısı dizisi kapsamında hazırlanan haberiyle "Behzat Miser Kent Haber Ödülü"nün sahibi oldu.