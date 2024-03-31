ÇGD’den basın mensubuna sansür uygulayan Nebi Hatipoğlu’na tepki

ÇGD Eskişehir Şubesi, kendisinden görüş almak isteyen bir basın mensubuna engel olan Cumhur İttifakı’nın Eskişehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu’na tepki gösterdi. Açıklamada “Meslektaşlarımıza sansür uygulayan ve onları azarlayan Hatipoğlu’nun bu saygısızca tavrını kınıyor, tüm basın mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Cumhur İttifakı’nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu’na tepki gösterdi.

ÇGD’den yapılan yazılı açıklamada “Meslektaşlarımıza sansür uygulayan ve onları azarlayan Hatipoğlu’nun bu saygısızca tavrını kınıyor, tüm basın mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz” denildi.

ÇGD Eskişehir Şubesi’nin yazılı açıklamasının tamamı şu şekilde:

“AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, oy verme işlemi öncesinde her adaydan alındığı gibi kendisinden de görüş almak isteyen basın mensuplarının işini yapmasını engellemiş ve basına sansür uygulamıştır.

"ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Basın mensuplarına ‘Siz CHP’nin yayın organısınız’ diyerek saygısızca tavır takınan Hatipoğlu’na Anayasa’nın 28’inci maddesi olan ‘Basın hürdür, sansür edilemez. Basın özgürlüğü de insanların fikirlerini gazete, dergi, radyo ya da televizyon aracılığı ile insanlara ulaştırma özgürlüğünü içerir’ ifadelerini hatırlatmak istiyoruz.

Bütün bir seçim süreci boyunca siyasi parti adaylarını takip eden, mesai mefhumu olmadan çalışan basın mensubu arkadaşlarımız, her zaman olduğu gibi bugün de sadece işini yapmak istemiştir. Meslektaşlarımıza sansür uygulayan ve onları azarlayan Hatipoğlu’nun bu saygısızca tavrını kınıyor, tüm basın mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.”