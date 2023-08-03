ChatGPT'nin Android uygulaması Türkiye'de kullanıma açıldı

OpenAI'ın üretken yapay zekası ChatGPT'nin Android uygulaması ABD, Hindistan, Bangladeş ve Brezilya'nın ardından Türkiye'de de kullanıma açıldı.

OpenAI tarafından geliştirilen üretken yapay zeka ChatGPT, Türkiye'deki Android kullancılar için de kullanıma açıldı.

Daha önce Türkiye'de masaüstü bilgisayar ve iOS için kullanıma sunulan ChatGPT, Open AI tarafından yapılan yeni düzenlemenin ardından Android kullanıcıları tarafından da kullanıcılabilecek.

Yapay zeka uygulaması bazı yasal düzenlemler sebebiyle sadece ABD, Hindistan, Bangladeş, Brezilya ve Türkiye'de mevcut durumda. Firma ilerleyen süreçlerde uygulamayı diğer ülkeler yaşayan Android kullanıcıları için de kullanıma sunacağını açıldı.

Ücretsiz bir uygulama olan ChatGPT, aylık bir ücret karşılığında ise kullancılarına ChatGPT-4 sürümünü kullanma şansı sunuyor. Öte yandan uygulamanın ücretsiz sürümünde ise Eylül 2021 yılına kadar geliştirilen ve veri aktarımı sağlanan ChatGPT-3.5 kullanılıyor.