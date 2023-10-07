Chevron işçilerinden 2’nci kez genel grev kararı

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Avustralya’da sendikalar Amerikan petrol tekeli Chevron’u geçen ay grevleri sona erdiren anlaşmaya uymamakla suçlayarak yeniden eylem kararı aldı. Chevron’un Avustralya’daki iki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisinde çalışan işçiler grevlerin yeniden başlatılması yönünde oy kullandı. İki sendikanın birleşiminden oluşan birlik tarafından yapılan açıklamada, Chevron’un Gorgon ve Wheatstone tesislerinde gece vardiyasında çalışan işçilerin öğleden sonra yapılan toplantıda grevlerin yeniden başlatılması yönünde oy kullandıkları belirtildi.

Bu tesislerde çalışan işçilerin büyük bir kısmının grev kararı aldığı bildirilmişti. Sendika temsilcisi Reuters’a yaptığı açıklamada, grevlerin başlayabilmesi için Chevron’a yedi iş günü önceden bildirimde bulunulması gerektiğini ve söz konusu bildirimi Pazartesi günü yapmayı planladıklarını söyledi.