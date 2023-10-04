Emeğin isyanı

Küresel kapitalizmin merkezi ülkelerde emeğin direnişi büyüyor. ABD’de otomotiv işçilerinin ardından 75 bin sağlık emekçisi de greve çıkabilir. İngiltere’de de sağlıkçılar 72 saatlik greve başladı.

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ABD’de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası’nın (UAW) Başkanı Shawn Fain, Ford ve GM’nin anlaşma sürecinde ilerleme sağlanmasını reddetmesi üzerine iki şirketin Michigan ve Chicago eyaletlerindeki fabrikalarında 7 bin işçinin daha greve katılacağını duyurdu. Stellantis'le müzakerelerde ilerleme sağlandığını kaydeden Fain bu yüzden bu şirketin fabrikalarında grevi genişletme kararı almadıklarını belirtti. Greve yeni katılanlarla birlikte 3 şirkette grevdeki emekçi sayısı 25 bini geçti.

MALİYETİ 4 MİLYAR

UAW’nin 3’üncü haftasında süren grevinin maliyetinin ilk 2 haftada 4 milyar dolara yaklaştığı bildirildi. Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG), bunun 325 milyon dolar doğrudan ücret kaybı, 1,12 milyar dolar üretici kaybı, 1,29 milyar dolar tedarikçi kaybı ve 1,2 milyar dolar bayi ile üretici kaybından oluştuğu aktarıldı.

Bu rakamlara fabrika kapanışları, grev genişlemeleri veya grevin 3'üncü haftasına girilen 29 Eylül'den sonraki işten çıkarmaların dahil edilmediği açıklamada, bu faktörlerin üçüncü ve sonraki haftalara yönelik hesaplamalara dahil edileceği bilgisine yer verildi. Açıklamada, grevin ikinci haftasının ilkinden daha fazla kayba yol açtığına dikkat çekilerek, üçüncü haftanın Ford için daha maliyetli olacağı belirtildi.

SAĞLIKÇILAR HAZIRLANIYOR

ABD’de bir grev haberi de sağlık emekçilerinden geldi. SoL’un haberine göre ülkenin en büyük özel sağlık hizmetleri konsorsiyumu olan Kaiser Permanente'de çalışan 75 binin üzerinde sağlık emekçisi, cumartesi günü süresi dolan toplu sözleşmede anlaşmaya varılamazsa 4-7 Ekim tarihlerinde greve çıkmaya hazırlanıyor.

CNN'in haberine göre eğer gerçekleşirse bu, ABD tarihinde sağlık alanında en büyük grev olacak. Kaiser Permanente'de çalışanların yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden 8 sendikanın koalisyonunda çıkılacak grevde hemşirelik asistanları, röntgen teknisyenleri, eczacılar ve optometristlerin de aralarında bulunduğu çeşitli sağlık destek pozisyonlarında çalışanların iş bırakması bekleniyor. Washington eyaletinde Kaiser Permanente'de çalışan sağlık emekçilerinin sözleşmelerinin süresi ise Kasım'da dolacak. Bu tarihte de eğer anlaşma sağlanamazsa "daha güçlü ve daha uzun" bir grev planlanıyor. Kaiser Permanante’de çalışan sağlıkçılar da otomotiv işçilerine benzer şekilde ücretlerine zam ve taşeronlaşmaya karşı güvence istiyor.

GREV DALGASI BÜYÜYOR

ABD’deki grev dalgası bununla da sınırlı değil. CBS’in haberine göre kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas’ta Mutfak İşçileri Sendikası, MGM International, Wynn ve Caesars Enterntainment gibi şirketlerle anlaşmaya varılamaması durumunda 60 bin karşılama işçisinin greve çıkacağını duyurdu.

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SAĞLIKÇILAR İŞ BIRAKTI

Pandeminin ardından emek direnişinin tekrar canlandığı İngiltere’de sağlıkçılar, maaşlarında iyileştirme ve daha iyi çalışma şartları için 72 saatlik greve başladı. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) bağlı yaklaşık 24 bin uzman doktor ile 61 bin pratisyen ve asistan hekim, 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Doktorların grevi süresince sadece acil servis hizmetleri verilecek. NHS yetkilileri, “grev süresince hastanelerdeki rutin hizmetlerin durma noktasına gelebileceği” uyarısı yaptı. Uzman ve pratisyen hekimler ilk kez 20 Eylül’de 24 saatlik iş bırakma eylemi düzenlemişti.