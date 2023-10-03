Ford ile GM'deki grev genişletildi

ABD'de Ford Motor ve General Motors'ta (GM) 7 bin işçi daha greve gidiyor.

Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) Başkanı Shawn Fain, yaptığı açıklamada, "Pazarlık yapma isteğimize rağmen Ford ve GM anlamlı bir ilerleme kaydetmeyi reddetti" dedi.

Bu nedenle otomotiv işçilerinin devam eden grevinin Ford'un Chicago'daki ve GM'nin Michigan'daki montaj tesislerini içerecek şekilde genişleyeceğini bildiren Fain, grevin ek 7 bin kişiyi kapsayacağını ifade etti.

Fain, böylelikle grevdeki toplam işçi sayısının 25 bine çıkacağını belirterek, Stellantis'in otomotiv işçileriyle sözleşmesinde iyileştirmeler yaptığını bu nedenle bu şirkette yeni bir greve gidilmeyeceğini kaydetti.

GREV 15 EYLÜL'DE BAŞLAMIŞTI

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden anlaşma çıkmaması üzerine, yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı.

Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan ve "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

Sendika, geçen hafta, yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle, GM ve Stellantis'e karşı grevi genişleteceklerini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, salı günü Michigan eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette, UAW üyelerinin grevine katılarak greve katılan ilk ABD Başkanı olmuştu.