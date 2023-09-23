Hollywood ve işçi grevine halk desteği

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ABD’de yapılan anketler halkın otomotiv işçilerinin ve Hollywood çalışanlarının grevlerine desteklerini ortaya koydu. Kendini muhafazakâr olarak tanımlayanların çoğunun da Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasına (UAW) destek verdiği anket sonuçlarına yansıdı.

Perfectunion.us’un haberine göre, Blue Rose araştırma şirketi tarafından 14-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 58’i otomotiv işçilerinin grevini desteklediğini söylerken, greve karşı çıkanların oranı yüzde 17’de kaldı. Anket, Trump seçmenlerinin ve kendini çok muhafazakâr olarak tanımlayan Amerikalıların bile neredeyse 2’ye 1’lik bir farkla grevi desteklediğini ortaya koydu. Biden seçmenlerinin ve kendini liberal olarak tanımlayan seçmenlerin yaklaşık yüzde 70’i de UAW’nin grev kararını destekliyor. UAW, "Detroit üçlüsü" olarak bilinen üç büyük otomobil tekeli Ford, GM ve Stellantis’te çalışan 13 bine yakın işçi ilk defa eş zamanlı greve çıkarmıştı. Associated Press’in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile ortaklaşa yaptığı anket de Hollywood’daki oyuncu ve senaristlerin grevine desteği ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 50’si greve sahip çıkarken, yüzde 40’ı olayla ilgilenmediğini ve yaklaşık yüzde 10’u ise grevi desteklemediğini belirtti. Anket, greve desteği oy verilen siyasi parti bağlamında da ölçtü. Demokratların yüzde 70’inin greve sempati duyduğunu kaydedilirken, Cumhuriyetçilerin ise yaklaşık yüzde 40’ı sempatisini açıkladı. Ayrıca ankete katılanların yaklaşık yüzde 48’inin yapay zekanın senaristlerin yerini almasını desteklemediği görülürken, yüzde 10’luk bir kesim ise bu fikri onayladı.