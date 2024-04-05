CHP 30 yıl sonra kazandı: Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen mazbatasını aldı

CHP'nin 30 yıl sonra kazandığı Eyüpsultan'da Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, mazbatasını aldı. Devir teslim törenin de konuşan Özmen, "Eyüpsultan için çok çalışacak, Eyüpsultan’ı hak ettiği değere kavuşturacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den yüzde 48,2 oy oranıyla seçilen Eyüpsultan Başkanı Mithat Bülent Özmen, mazbatasını alarak göreve başladı.

Mazbata teslim töreninde bir konuşma yaparak herkesin başkanı olacağına dair söz veren Özmen, “Eyüpsultan’ın, kendisini hak ettiği değere ulaştırmak için gecesini gündüzüne katacak liyakatli bir belediye başkanına duyduğu hasret 31 Mart akşamı bitmiştir. Bugünden itibaren yaşamsal sorunları çözülen, ekonomisi büyüyen, yaşam kalitesi ve refah seviyesi artan, sosyal yardımları artırıp çeşitlendirerek yaşamın desteklendiği, yaşayan ve yaşatan, katılımcı bir Eyüpsultan göreceğinden hiçbir komşumun endişesi olmasın” dedi.

Konuşmasına Eyüpsultanlı hemşehrilerine, dostlarına, komşularına, eşine, çocuklarına ve ailesine teşekkür ederek başlayan Özmen, seçim sonuçlarını, Eyüpsultan’ın gelişime duyduğu hasretin işareti olarak yorumladığını söyledi.

Özmen şöyle konuştu:

“Çocuklara önem vererek, gençleri hayatın içine katarak, kadınları yaşamın odağına alarak, yaş almışlara sosyal imkanlar sağlayarak, engelli vatandaşlara konforlu bir yaşam alanı sunarak, can dostlarımıza gözümüz gibi bakarak Eyüpsultan’ı hak ettiği değere ulaştıracağız.

Sizlere hep şunu söyledim yine söylüyorum; ben tutamayacağım sözü vermem, verdiğim sözü de tutarım. Size söz veriyorum tasvir ettiğim Eyüpsultan için çok çalışacak, Eyüpsultan’ı hak ettiği değere kavuşturacağız. Bize bu yola çıkmamız için oy veren-vermeyen tüm Eyüpsultan halkına en büyük teşekkürlerimi sunuyor, herkesin başkanı olacağıma hepinizin huzurunda söz veriyorum.”