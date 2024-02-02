CHP Ankara’nın üç ilçesinde isimleri belirledi: “İzmir Çiğli adayı değişebilir” iddiası

CHP’nin Ankara’nın Keçiören, Altındağ ve Çamlıdere ilçeleri için MYK’ye sunduğu isimler belli oldu. MYK’den kamuoyunda tartışma yaratan İzmir Çiğli adayı Uygar Yıldırım’ın isminin değişmesi yönünde karar çıkabileceği iddia edildi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP, Ankara’nın üç ilçesinde daha adaylarını netleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başdanışmanı Mesut Özarslan’ın Keçiören, İYİ Parti eski milletvekili adayı Ramazan Değerli’nin Altındağ, İYİ Parti Çamlıdere eski İlçe Başkanı Mehmet Cengiz'in de Çamlıdere belediye başkanlığı için MYK’ye sunulduğu öğrenildi.

CHP’de saat 16.20’de başlayan MYK toplantısın halen devam ediyor. MYK’nin ardından verilecek kısa bir ara sonrası başlayacak PM’de, 300’e yakın seçim çevresinin adaylarının oylanması bekleniyor. Partinin kaleleri olarak nitelendirilen Çankaya ve Kadıköy ilçelerinin ise MYK’nin gündeminde olmadığı belirtiliyor.

ÇİĞLİ’DE DEĞİŞİKLİK İHTİMALİ

Parti kaynakları, İzmir’de adaylar itibarıyla tartışma yaratan ilçelerin MYK’de konuşulmadığını belirtse de PM toplantısında tartışma yaşanabileceği iddia ediliyor. CHP’nin Çiğli Belediye Başkanı olarak açıklanan Uygar Yıldırım’ın isminin de değişeceği öne sürülüyor.

ANTEP VE SAKARYA BEKLENİYOR

Antalya, Muğla, Hatay ve Ankara’nın bazı ilçelerinde adaylarını bugün kamuoyuna duyurmayı planlaysan CHP, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayını da bugün kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor.