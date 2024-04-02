CHP bir ilde daha itiraz etti: Seçim sonucu değişebilir

CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı 52 bin 945 seçmenin oy kullandığı tüm sandıklar için İlçe Seçim Kurulu'na yeniden sayım için dilekçe verdi. Yeniden sayım istediklerini belirten CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi, sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.

Güncel 02.04.2024 15:30 Giriş: 02.04.2024 15:30

Güncelleme: 02.04.2024 15:36 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA