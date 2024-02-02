CHP, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi nedeniyle AYM'ye başvurdu

CHP, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespit edilmesi istemiyle AYM'ye başvurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespit edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

CHP’nin başvurusunu AYM’ye Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın iletti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Günaydın, şunları söyledi:

"Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir. 15 gün içinde karar Meclis'e gönderilmeli. Kurtulmuş bugüne kadar neden bu kararı okumadı? Tek hakimli bir üst yazı ile üst derece kararı temyiz merciine yollamış ve Yargıtay 3. Dairesinin genel başkanı bir yazı ile kararı TBMM’ye iletmiş bu karar da okunmuştur. Bu durum açıkça Anayasa’nın başlangıç hükümleri ila 2. 6. Ve 153. Maddesine aykırıdır.

Bunun yanında meclis başkan vekilliği yapan Bekir Bozdağ’ın tarafsızlığını yitirdiği ortaya çıkmıştır. Danışma kurulunda parti grup başkanvekillerine saat 14.55te kararın okutulacağı ifade edilirken, AKP’nin grup başkanvekili öğleden önce bir televizyon kanalında kararı okutacaklarını ifade etmiştir. Dolayısıyla meclis AKP tarafından mı yoksa tarafsız olması gereken meclis başkanvekiliyle yönetilmektedir? Anayasanın 2,6, 153. Maddeleri uyarınca milletvekilliğinin düşürülmesi için tezkere okutması hükmünün yok sayılmasını ve bunun tespit edilmesini AYM’den talep ediyoruz.

Ayrıca Meclis iç tüzüğünün eylemli olarak ihlal eidlmesi sonucu oluşan Parlemonta kararının da Anayasa'ya aykırı olduğu açıktır. Bu nedenle de Parlemonta kararının iptal edillmesini ve yürütmesinin durdurmasını da talep ediyoruz. Biz AYM'nin daha önceki kararlarına uyarlı olarak, hem yok hükmünde sayılma hem de iptal ve yürütmenin durdurmasına yönelik taleplerimizi olumlu karşılaşamasını ve kararı TBMM'ye göndermesini bekliyoruz."

AYM'nin, hakkında iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen cezaevinden tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliği salı günü düşürülmüştü.