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CHP'de 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri tamamlandı. Seçimlerin ardından 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu. Parti Meclisi adayları arasında en fazla oyu 648 oyla Gökhan Zeybek aldı. Zeybek'i, 643 oy ile Özgür Karabat takip etti. Özgür Özel’in aday gösterdiği Bilim, Kültür ve Sanat Platformu'ndan 8 isim Parti Meclisi'ne girdi.

Siyaset
  • 06.11.2023 09:41
  • Giriş: 06.11.2023 09:41
  • Güncelleme: 06.11.2023 14:25
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'de 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi için oy sayımı sona erdi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda, PM ve YDK üyelerinin seçimi için erken saatlerde başlayan oy sayımı yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Seçimlerle​​​​​​ 60 kişilik PM ve 15 kişiden oluşan YDK üyeleri belirlendi.

CHP'de 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri, cinsiyet kotası ve gençlik kotasının uygulanmasının ardından belirlendi. 

Parti Meclisi adayları arasında en fazla oyu 648 oyla Gökhan Zeybek aldı. Zeybek'i, 643 oy ile Özgür Karabat, 633 ile Bedirhan Berk Doğru ve 606 oy ile Ozan Işık takip etti.

PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ

CHP'nin 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri şu isimlerden oluştu:

Gökhan Zeybek - 648

Özgür Karabat -  643

Bedirhan Berk Doğru - 633

Ozan Işık - 606

Deniz Yücel - 596

Gamze Taşçıer -  589

Murat Bakan -  582

Suat Özçağdaş -  576

Cem Aydın -  574

Baki Aydöner - 555

Ensar Aytekin - 554

Gül Çiftçi Binici-  542

Selin Sayek Böke - 541

Canan Taşer - 528

Pınar Uzun Okakın - 521

Mahir Yüksel -  518

Erhan Adem -  516

Burhanettin Bulut -  501

Ecevit Keleş -  501

Ali Abbas Ertürk -  499

Hikmet Erbilgin -  492

Ali Haydar Fırat -  489

Bülent Nuri Çavuşoğlu -  484

Hüseyin Yaşar - 467

Berker Esen - 466

Ulaş Karasu - 463

Müslim Sarı - 462

Deniz Yavuzyılmaz - 461

Zeliha Aksaz Şahbaz - 459

Özgür Ceylan - 455

Hikmet Yalım Halıcı -  447

Erbil Aydınlık -  444

Sevgi Kılıç -  440

Yalçın Görgöz- 434

Orhan Salıbal -  434

Turgay Özcan -  422

Melisa Uğuraş -  421

Mehmet Tüm -  416

Ali Haydar Hakverdi - 415

Mehmet Necati Yağcı -  408

Sinem Kırçiçek - 407

Sezgin Tanrıkulu - 406

Semra Dinçer - 388

Hüseyin Can Güner - 383

Ahmet Hakan Uyanık - 376

Şengül Yeşildal -  360

Emin Umut Dikili -  358

Mehmet Alkın Denizaslanı - 296

Nazan Güneysu - 320

Koza Yardımcı - 318

Aylin Nazlıaka - 305

Saniye Barut - 296

BKSP'DEN PM'YE GİREN 8 İSİM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aday gösterdiği Bilim, Kültür ve Sanat Platformu'ndan 8 isim Parti Meclisi'ne girdi.

12 kişilik listede en yüksek oyu alan 8 isim Parti Meclisi'ne girdi.

Bilim, Kültür ve Sanat Platformu'ndan Parti Meclisi'ne giren 8 isim şöyle:

Yankı Bağcıoğlu (851)

Yalçın Karatepe (829)

Volkan Demir (800)

Baran Bozoğlu (796)

İlhan Uzgel (784)

Gülşah Deniz Atalar ((772)

Gökçe Gökçen (719)

Armağan Erdoğan (659)

YDK ÜYELERİ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri de belli oldu

YDK listesinde en fazla oyu Ayça Akpek Şena 626 oy ile aldı. Şena'yı, Esin Fatma Temel ve Hümeyra Akkuş Sandıkçı 546 oy ile takip etti. 

Ayça Akpek Şenay - 626

Esin Fatma Temel - 546

Hümeyra Akkuş Sandıkcı - 546

İsmail Emre Telci - 539

Ekincan Aksoy - 533 

Özkan Tice - 527

Aysemin Gülmez - 524

Deniz Çakır - 523

Süleyman Bülbül - 522

Deniz Demiröz - 521

Nurdan Yüceal - 498

Turan Taşkın Özer - 463

Ali Balta - 456

Özgür Sağlam - 440

Remzi Kazmaz - 304

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