CHP'de 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri tamamlandı. Seçimlerin ardından 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu. Parti Meclisi adayları arasında en fazla oyu 648 oyla Gökhan Zeybek aldı. Zeybek'i, 643 oy ile Özgür Karabat takip etti. Özgür Özel’in aday gösterdiği Bilim, Kültür ve Sanat Platformu'ndan 8 isim Parti Meclisi'ne girdi.

Siyaset 06.11.2023 09:41 Giriş: 06.11.2023 09:41

Güncelleme: 06.11.2023 14:25 Kaynak: Haber Merkezi

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi için oy sayımı sona erdi. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda, PM ve YDK üyelerinin seçimi için erken saatlerde başlayan oy sayımı yaklaşık 5,5 saat sürdü. Seçimlerle​​​​​​ 60 kişilik PM ve 15 kişiden oluşan YDK üyeleri belirlendi. CHP'de 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri, cinsiyet kotası ve gençlik kotasının uygulanmasının ardından belirlendi. Parti Meclisi adayları arasında en fazla oyu 648 oyla Gökhan Zeybek aldı. Zeybek'i, 643 oy ile Özgür Karabat, 633 ile Bedirhan Berk Doğru ve 606 oy ile Ozan Işık takip etti. PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ CHP'nin 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri şu isimlerden oluştu: Gökhan Zeybek - 648 Özgür Karabat - 643 Bedirhan Berk Doğru - 633 Ozan Işık - 606 Deniz Yücel - 596 Gamze Taşçıer - 589 Murat Bakan - 582 Suat Özçağdaş - 576 Cem Aydın - 574 Baki Aydöner - 555 Ensar Aytekin - 554 Gül Çiftçi Binici- 542 Selin Sayek Böke - 541 Canan Taşer - 528 Pınar Uzun Okakın - 521 Mahir Yüksel - 518 Erhan Adem - 516 Burhanettin Bulut - 501 Ecevit Keleş - 501 Ali Abbas Ertürk - 499 Hikmet Erbilgin - 492 Ali Haydar Fırat - 489 Bülent Nuri Çavuşoğlu - 484 Hüseyin Yaşar - 467 Berker Esen - 466 Ulaş Karasu - 463 Müslim Sarı - 462 Deniz Yavuzyılmaz - 461 Zeliha Aksaz Şahbaz - 459 Özgür Ceylan - 455 Hikmet Yalım Halıcı - 447 Erbil Aydınlık - 444 Sevgi Kılıç - 440 Yalçın Görgöz- 434 Orhan Salıbal - 434 Turgay Özcan - 422 Melisa Uğuraş - 421 Mehmet Tüm - 416 Ali Haydar Hakverdi - 415 Mehmet Necati Yağcı - 408 Sinem Kırçiçek - 407 Sezgin Tanrıkulu - 406 Semra Dinçer - 388 Hüseyin Can Güner - 383 Ahmet Hakan Uyanık - 376 Şengül Yeşildal - 360 Emin Umut Dikili - 358 Mehmet Alkın Denizaslanı - 296 Nazan Güneysu - 320 Koza Yardımcı - 318 Aylin Nazlıaka - 305 Saniye Barut - 296 BKSP'DEN PM'YE GİREN 8 İSİM CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aday gösterdiği Bilim, Kültür ve Sanat Platformu'ndan 8 isim Parti Meclisi'ne girdi. 12 kişilik listede en yüksek oyu alan 8 isim Parti Meclisi'ne girdi. Bilim, Kültür ve Sanat Platformu'ndan Parti Meclisi'ne giren 8 isim şöyle: Yankı Bağcıoğlu (851) Yalçın Karatepe (829) Volkan Demir (800) Baran Bozoğlu (796) İlhan Uzgel (784) Gülşah Deniz Atalar ((772) Gökçe Gökçen (719) Armağan Erdoğan (659) YDK ÜYELERİ CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri de belli oldu YDK listesinde en fazla oyu Ayça Akpek Şena 626 oy ile aldı. Şena'yı, Esin Fatma Temel ve Hümeyra Akkuş Sandıkçı 546 oy ile takip etti. Ayça Akpek Şenay - 626 Esin Fatma Temel - 546 Hümeyra Akkuş Sandıkcı - 546 İsmail Emre Telci - 539 Ekincan Aksoy - 533 Özkan Tice - 527 Aysemin Gülmez - 524 Deniz Çakır - 523 Süleyman Bülbül - 522 Deniz Demiröz - 521 Nurdan Yüceal - 498 Turan Taşkın Özer - 463 Ali Balta - 456 Özgür Sağlam - 440 Remzi Kazmaz - 304 Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e ziyaret: "Kardeşlik ilişkisi, CHP'yi iktidara taşıyacak"