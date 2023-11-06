CHP'de 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri tamamlandı. Seçimlerin ardından 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu. Parti Meclisi adayları arasında en fazla oyu 648 oyla Gökhan Zeybek aldı. Zeybek'i, 643 oy ile Özgür Karabat takip etti. Özgür Özel’in aday gösterdiği Bilim, Kültür ve Sanat Platformu'ndan 8 isim Parti Meclisi'ne girdi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi için oy sayımı sona erdi.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda, PM ve YDK üyelerinin seçimi için erken saatlerde başlayan oy sayımı yaklaşık 5,5 saat sürdü.
Seçimlerle 60 kişilik PM ve 15 kişiden oluşan YDK üyeleri belirlendi.
CHP'de 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri, cinsiyet kotası ve gençlik kotasının uygulanmasının ardından belirlendi.
Parti Meclisi adayları arasında en fazla oyu 648 oyla Gökhan Zeybek aldı. Zeybek'i, 643 oy ile Özgür Karabat, 633 ile Bedirhan Berk Doğru ve 606 oy ile Ozan Işık takip etti.
PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ
CHP'nin 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri şu isimlerden oluştu:
Gökhan Zeybek - 648
Özgür Karabat - 643
Bedirhan Berk Doğru - 633
Ozan Işık - 606
Deniz Yücel - 596
Gamze Taşçıer - 589
Murat Bakan - 582
Suat Özçağdaş - 576
Cem Aydın - 574
Baki Aydöner - 555
Ensar Aytekin - 554
Gül Çiftçi Binici- 542
Selin Sayek Böke - 541
Canan Taşer - 528
Pınar Uzun Okakın - 521
Mahir Yüksel - 518
Erhan Adem - 516
Burhanettin Bulut - 501
Ecevit Keleş - 501
Ali Abbas Ertürk - 499
Hikmet Erbilgin - 492
Ali Haydar Fırat - 489
Bülent Nuri Çavuşoğlu - 484
Hüseyin Yaşar - 467
Berker Esen - 466
Ulaş Karasu - 463
Müslim Sarı - 462
Deniz Yavuzyılmaz - 461
Zeliha Aksaz Şahbaz - 459
Özgür Ceylan - 455
Hikmet Yalım Halıcı - 447
Erbil Aydınlık - 444
Sevgi Kılıç - 440
Yalçın Görgöz- 434
Orhan Salıbal - 434
Turgay Özcan - 422
Melisa Uğuraş - 421
Mehmet Tüm - 416
Ali Haydar Hakverdi - 415
Mehmet Necati Yağcı - 408
Sinem Kırçiçek - 407
Sezgin Tanrıkulu - 406
Semra Dinçer - 388
Hüseyin Can Güner - 383
Ahmet Hakan Uyanık - 376
Şengül Yeşildal - 360
Emin Umut Dikili - 358
Mehmet Alkın Denizaslanı - 296
Nazan Güneysu - 320
Koza Yardımcı - 318
Aylin Nazlıaka - 305
Saniye Barut - 296
BKSP'DEN PM'YE GİREN 8 İSİM
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aday gösterdiği Bilim, Kültür ve Sanat Platformu'ndan 8 isim Parti Meclisi'ne girdi.
12 kişilik listede en yüksek oyu alan 8 isim Parti Meclisi'ne girdi.
Bilim, Kültür ve Sanat Platformu'ndan Parti Meclisi'ne giren 8 isim şöyle:
Yankı Bağcıoğlu (851)
Yalçın Karatepe (829)
Volkan Demir (800)
Baran Bozoğlu (796)
İlhan Uzgel (784)
Gülşah Deniz Atalar ((772)
Gökçe Gökçen (719)
Armağan Erdoğan (659)
YDK ÜYELERİ
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri de belli oldu
YDK listesinde en fazla oyu Ayça Akpek Şena 626 oy ile aldı. Şena'yı, Esin Fatma Temel ve Hümeyra Akkuş Sandıkçı 546 oy ile takip etti.
Ayça Akpek Şenay - 626
Esin Fatma Temel - 546
Hümeyra Akkuş Sandıkcı - 546
İsmail Emre Telci - 539
Ekincan Aksoy - 533
Özkan Tice - 527
Aysemin Gülmez - 524
Deniz Çakır - 523
Süleyman Bülbül - 522
Deniz Demiröz - 521
Nurdan Yüceal - 498
Turan Taşkın Özer - 463
Ali Balta - 456
Özgür Sağlam - 440
Remzi Kazmaz - 304