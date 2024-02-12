CHP'de aday mesaisi: 12 isim daha MYK'den geçti

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'ndan geçen belediye başkan adayları belli olmaya başladı. Malatya'da Veli Ağbaba, Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere, Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu, Kadıköy'de Murat Kösedağ'ın ismi öne çıktı. Son karar Parti Meclisi'nde verilecek.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK), aday belirleme gündemiyle toplandı.

Toplantıda belediye başkan adayları için ismi önerilen isimler belli olmaya başladı.

Partinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı için Veli Ağbaba'nın ismi geçti.

İstanbul'un 10 ilçesinde de adaylar MYK'den geçti. Buna göre Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Kadıköy'de Mesut Kösedağ, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu'nun ismi MYK'de kabul edildi.

MYK'den geçen isimler Parti Meclisi'nde oylanacak.

Merkez Yönetim Kurulu'ndan geçen isimler şöyle:

Malatya: Veli Ağbaba

Adıyaman: Abdurrahman Tutdere

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Beykoz: Alaattin Köseler

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Sarıyer: Oktay Aksu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Esenyurt: Gürsel Tekin

MYK VE PM, HATAY İÇİN BİR KEZ DAHA TOPLANACAK

CHP'nin, bugün bir MYK ve PM toplantısı daha gerçekleştireceği öğrenildi.

Toplantıda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı da konuşulacak.

CHP’nin Hatay için Haluk Levent’e teklif götürdüğü ortaya çıktımıştı. Açıklama yapan Levent, teklifi kabul etmediğini bildirmişti.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hatay’da yaşanan protestolar üzerine yeniden yapılan anketin sonuçları doğrultusunda adaylığı geri çekilirse Lütfü Savaş’ın yerine belirlenen isim, bugün kamuoyuna ilan edilecek.

TOPLANTI SONA ERDİ

CHP'nin ilk MYK toplantısı sona erdi.

Toplantıda Çankaya’da Hüseyin Can Güner’in adaylığı gündeme gelmedi.

PM’nin ilk toplantısında bağışlama talepleri gündeme gelecek, ikinci toplantıda adaylar görüşülecek.

PM VE MYK NEDEN İKİNCİ KEZ TOPLANIYOR?

CHP'de MYK ve PM'nin ikinci kez toplanmasının nedeni de belli oldu.

Ön seçim sonuçlarının bildirilmesi için bugün son gün... Ön seçim sonuçlarının hızlıca Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesi için MYK ve PM bugün ikinci kez toplanacak.