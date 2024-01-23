CHP'de belediye başkan adayları netleşiyor

CHP'de 26 Ocak Cuma günü toplanacak MYK VE PM'nin ardından 400’ün üzerinde seçim çevresinin adayları belirlenecek. Antalya’da mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile devam etmesi bekleniyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ismi de konuşuluyor.

CHP’de 24 Ocak’ta toplanması beklenen MYK ve PM, 26 Ocak Cuma günü bir araya gelecek.

CHP’nin Cuma günü gerçekleştireceği MYK ve PM toplantıları, aday belirleme gündemiyle toplanan MYK ve PM’lerin en kapsamlısı olacakken toplantıların ardından 400’ün üzerinde seçim çevresinin adayları belirlenecek.

ADAYLAR NETLEŞİYOR

CHP'nin Antalya’da mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile devam etmesi beklense de kulislerde, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ismi de dillendiriliyor.

Partinin, kentteki iki güçlü isim arasında denge gözettiği, bu nedenle Antalya’da büyükşehir ile ilçe adaylarının eş zamanlı açıklayacağı öngörülüyor.

CHP eski milletvekili Burak Erbay ve Süleyman Girgin ile Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat isimlerinin dillendirildiği Muğla’dan ise “Beklenilen sonucun alınamadığı” ifade ediliyor.

Bu nedenle partinin, kentte gerçekleştirdiği kamuoyu anketlerinde, CHP Milletvekili Cumhur Uzun’u da sorduğu öne sürülüyor.