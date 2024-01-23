Cuma’ya işaret etmişti: Özgür Özel ile Muharrem İnce bir araya gelmiş

CHP Lideri Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 8 Ocak haftasında, genel merkezler dışında bir araya geldiği öğrenildi. Memleket Partisi’nin 24 Ocak’ta Parti Meclisi’ni toplayacağı belirtilirken partide ağırlıklı eğilimin, “CHP ile bazı kentlerde tam işbirliği” olduğu bildirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 8 Ocak haftasında Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler gündeme geldi. BirGün'ün edindiği bilgiye göre İnce, CHP ile olası bir işbirliğine açık kapı bıraktı.

Memleket Partisi'nde ağırlıklı eğilimin, "CHP ile bazı kentlerde tam işbirliği" olduğu öğrenilirken "Tam destek" ihtimali de masaya yatırılacak.

Memleket Partisi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları desteklenecek.

MEMLEKET PM’Yİ TOPLUYOR

Parti, anket sonuçlarına göre bazı ilçelerde kendi adayıyla seçimlere girmeyi de tartışacak.

Bu kapsamda il ve ilçe örgütlerinden gelen değerlendirme raporları ele alınacak. Memleket Partisi, 24 Ocak’ta Parti Meclisi’ni toplayacak.

Toplantının gündemi tek gündemi 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri olacak.

MUHARREM İNCE CUMA GÜNÜNE İŞARET ETTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

İnce, mesajında, "Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için" ifadelerini kullanmıştı.