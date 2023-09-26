CHP'de genel başkanın seçileceği kurultay tarihi belli oldu

CHP'de Parti Meclisi, kurultay tarihini belirlemek için toplandı. Genel başkanın seçileceği kurultayın 4-5 Kasım tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. Tüzük Kurultayı da 25-26 Kasım’da yapılacak.

Kurultay sürecinin devam ettiği CHP'de Parti Meclisi bugün toplandı.

Parti Meclisi'nin en önemli gündem maddesi, 38. Olağan Kurultayın tarihi oldı.

CHP'de genel başkanın seçileceği kurultayın 4-5 Kasım tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. Karar oy birliği ile alındı.

CHP MYK'si de kurultay için Parti Meclisi'ne 4-5 Kasım tarihini önermişti.

Parti Meclisi ayrıca Tüzük Kurultayı’nın da 25-26 Kasım’da yapılmasına karar verdi.

İL KONGRELERİ 15 EKİM'E KADAR SÜRECEK

CHP'de, 15 Ekim'e kadar sürecek yeni il yönetimlerinin belirlendiği il kongreleri yapılıyor. Bu kurultaylarda yeni il yönetimleriyle birlikte, büyük kurultayda oy kullanacak seçilmiş delegeler de belirlenecek.

Büyük kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleriyle birlikte delegeler yeni genel başkan ve parti yönetimi için oy kullanacak.

ANKARA VE İZMİR TAMAMLANDI, İSTANBUL 8 EKİM'DE

Toplam 1370 kurultay delegesi bulunan CHP'de, Genel Başkanlık yarışında Ankara, İstanbul ve İzmir, delege sayısı bakımından belirleyici olacak.

Partinin 72 delegesi bulunan Ankara ile 56 delegesi bulunan İzmir'de yeni il başkanları seçildi.

196 ile en fazla delegenin bulunduğu İstanbul'da ise İl Kongresi'nin 8 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.