CHP’de gergin Parti Meclisi toplantısı: Grup Başkanvekili'nin disipline sevki istendi

CHP’de kurultay tarihi netleşti. Parti Meclisi, oy birliği ile 4-5 Kasım’da kurultay kararı aldı. Genel merkez yönetimi, kongrelerde yaşanan tartışmalar nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı. Eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Yenilgi erken kabullenildi" dedi.

Hüseyin ŞİMŞEK

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilginin ardından kurultay takvimini başlatan CHP’de Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Kurultay gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda, 38’inci Olağan Kurultay’ın 4-5 Kasım tarihlerinde yapılması ‘oy birliği ile’ kararlaştırıldı. Genel merkez yönetimine yoğun eleştirilerin yöneltildiği toplantıda, tüzük tadil kongresi için de tavsiye kararı alındı. Toplantıya Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel katılmadı.

Parti Meclisi’nde ilk eleştiri konusu, Grup Başkanvekili Burcu Köksal oldu. Köksal, Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi'nde CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in oturduğu masaya doğru yürüdü. Bir süre tartışma yaşayan Köksal, Baltacı'ya yönelerek, "Sen beni telefonda tehdit edemezsin. Telefonda söylediklerini burada söyleyeceksin. Beni Afyon'dan AKP kazıyamadı, sen kazıyamazsın" şeklinde tepki gösterdi. Ardından baygınlık da geçiren Köksal’ın tavırlarını eleştiren bazı Parti Meclisi üyeleri, disipline sevk kararının verilmesini istedi. Merkez Yürütme Kurulu’nun disipline sevk kararını alması gerektiğini bildiren PM üyeleri, İzmir ve Konya gibi illerde de kavgaların yaşandığını, bu durumun seçmende bir soğumaya neden olacağını bildirdi.

EŞ-DOST DELEGELER

PM üyelerinin bir diğer eleştiri konusu, Ankara’da seçilen kurultay delegeleri oldu. PM Üyeleri, Ankara'da yapılan İl Kongresi'nde kurultay delegelerinin Genel Merkeze yakın ve 'eş-dost' isimlerin belirlenmesine tepki gösterdi. Delegelerin çoğunun ya belediyeler ile ya da genel merkeze yakın isimlerle doğrudan bağlantısının bulunduğunu bildiren PM üyeleri, diğer illerde bu durumun tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

DETAYLARI MYK BELİRLEYECEK

4 Kasım’da Genel Başkanı, 5 Kasım’da ise yeni Parti Meclisi’ni belirleyecek CHP’de kurultayın yeri ve saati için Merkez Yürütme Kurulu’na yetki verildi.

ADAYLARI KATEGORİZE ETMEYİN

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da toplantıda yaptığı konuşmada, eleştirilere yanıt verdi. Değişim tartışmalarının 28 Mayıs seçimlerinden sadece bir gün sonra gündeme geldiğini anımsatan Kılıçdaroğlu’nun, “Çok zor bir seçim geçirildi ama yenilgiyi çok erken kabullendik. Hemen değişim çağrısı yapıldı bir gün sonra. Hatasızız demiyorum ama hiçbir kurulda tartışmadan hemen böyle bir tartışma açmak son derece yanlıştı” dediği bildirildi.

İSTANBUL ADAYLARI

İstanbul’da il başkanlığına aday olan Özgür Çelik ve Cemal Canpolat ile genel merkezde bir araya geldiğini de hatırlatan Kılıçdaroğlu’nun, “İl başkanı adaylarımızın değişimin adayı ya da genel merkezin adayı diye kategorize edilmesini doğru bulmuyor. İstanbul’da iki adayla da aynı yerde poz verdim. Her iki aday da seçildikten sonra ‘CHP’nin başkanıyım ve Ekrem beyi yeniden belediye başkanı yapacağım’ demesi lazım” dediği aktarıldı.