CHP'de Hatay mesaisi: "Lütfü Savaş’ın da içinde olduğu bir çözüm…"

CHP Lideri Özel ile Lütfü Savaş arasında 45 dakika süren görüşmede Savaş’ın önüne, oylardaki düşüşü ortaya koyan son anketin sonuçları konuldu. Savaş’ın buna karşın kendi anketlerini gösterdiği öğrenilirken CHP kurmaylarının, “Savaş’ın da içinde olduğu” bir çözüm ile krizi çözmeye hazırlandığı bildirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Lideri Özgür Özel ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş arasında gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntıları belli oldu. CHP Genel Merkezi’nde saat 10.40’ta başlayan görüşme 45 dakika sürdü. CHP Lideri Özel, Lütfü Savaş’a son gerçekleştirilen memnuniyet anketini gösterdi. Son ankette Savaş’ın oylarının ilk anketlere göre düştüğü öğrenildi.

Savaş’ın adaylıktan çekilmeye ikna edilmeye çalışıldığı ikna çabalarının henüz başarılı olmadığı kaydedildi. Savaş’ın CHP’nin anketlerine karşın kendi düzenlediği anketleri CHP Lideri Özel’e gösterdiği ve Hatay konusunda ısrarcı olduğu savunuldu.

ÖRGÜTLERDEN DESTEK

Lütfü Savaş’a destek için CHP Genel Merkezi’ne gelen CHP Hatay ilçe örgütleri ise Savaş’ın kentte güçlü bir figür olduğunu belirterek, “Savaş’ın adaylığı çekilirse Hatay kaybedilir” dedi. Adaylığın çekilmesi halinde Hatay’ın 15 ilçesinde gösterilen belediye başkan adaylarından en az yedisinin istifa edileceği iddia edildi.

SAVAŞ'LI ÇÖZÜM

CHP kaynakları ise 18 Şubat gecesi Genel Merkez’de bulunan MYK üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirildiğini ifade etti. Toplantıda, Hatay için alternatiflerin konuşulduğu ve anketlerin masaya yatırıldığı belirtildi. Kamuoyundan yükselen Lütfü Savaş karşıtı seslere kulak verildiğini anlatan CHP kurmayları, “İstişarelerimiz sürüyor. Lütfü Savaş’ın da içinde olduğu bir çözüm bulacağız” diye konuştu.

Lütfü Savaş’ın oyunun ilk anketlerde çok yüksek olduğunu kaydeden CHP yetkilileri, anket sayısı arttıkça Savaş’ın oyunda büyük gerileme yaşandığını dile getirdi. CHP’de akşam saatlerinde bir MYK toplantısı gerçekleştirilmesi beklenirken Lütfü Savaş’ın akıbetinin ve olası bir yeni adayın bu toplantının ardından netleşeceği dile getirildi.

DEM İLE İŞBİRLİĞİ

CHP’nin DEM Parti ile olası işbirliği yönünde de ihtimaller kuvvetlendi. CHP’nin Esenyurt’ta, DEM Parti seçmeninin de “İkna olacağı” Ahmet Özer ismini Güngören’de ise Yüksel Yalçın’ı aday göstereceği öne sürüldü.