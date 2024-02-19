Özgür Özel yeni anketi paylaştı: Lütfü Savaş’tan vazgeçme sinyali

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığında değişiklik olacağı sinyalini verdi. Hatay ile ilgili son anketi açıklayan Özel, "Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV'de İlker Karagöz'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"CHP'de 1 Nisan'ı bekleyen bir ekip olduğu" şeklindeki soruya Özgür Özel, "Çok beklerler. Eğer böyle bir ekip varsa, bunu sayın önceki Genel Başkanımızla ilişkilendiriyorlar, geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaparak o hadsizliğe kendi pozisyonunu yaptı. 1 Nisan'ı bekleyenler çok beklerler" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Sebebi şu, 31 Mart tarihine CHP'nin hemen hemen en zor yerel seçimlerinden birine gidiyoruz. Bir önceki seçimde sırf AK Parti kaybetsin diye ne olursa olsun oy vereceğim diyen, kaybettirme stratejisi izleyen HDP yok, diğer taraftan İYİ Parti'yle birlikte işbirliği vardı, Cumhur İttifakı'nın adayları bir yandan, CHP'nin adayları bir yanda ikisine de oy vermeyin diye bir kampanya yapıyor. Böyle bir zorluğumuz var. Kimi ilde 4 tane daha, kimi ilde 5 tane daha aday var. Bunlara karşı tek başımıza mücadele veriyoruz. Ben 3 ay önce geldim. Son seçimlere göre 25 kat fazla anket yaptım. Anket sonuçlarını her isteyene gösterdim. Objektif kriterler koydum, iyi niyetle gençleşme ve kadınlara destek için mücadele verdim."

"YEREL YÖNETİM DEVRİMİ 5 SENE SONRA OLACAK"

31 Mart'ta büyük bir başarı beklediğini belirten Özel, "Çünkü bu değişimin sahada CHP belediyeciliği ile ilgili anketlerde okuduğumuz bazı rahatsızlıkları, bazı beklentileri çok üst düzeyde karşılayacağını, seçmenin çok heyecanlandığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Benim esas meselem, bir büyük değişimin ilk adımını atmak. Esas yerel yönetim devrimi 5 yıl sonra olacak. Objektif kriterlerle kimsenin itiraz etmeyeceği, başarılı olanın devam edeceği, başarısız olanın yerine başkasının geleceği bir sistem."

AKŞENER'E YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermelerde bulunduğu sözlerine yanıt veren Özel, "Canı sağolsun" dedi.

HATAY'DA SON DURUM

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı ile ilgili bir soruya yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Biz Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor."

"Hatay İttifakı'na ihtiyaç var" diyen Özel, "Hatay İttifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı'nın adayı şans yakalayacak. Biz Hatay İttifakı'nı kurmak için üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bunun için 36 saatimiz var önümüzde" ifadelerini kullandı.