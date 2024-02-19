Lütfü Savaş’a gece yarısı telefonu: "Adaylığınız açıklanmayacak"

CHP'nin dün belediye başkan adaylarını tanıttığı toplantıda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yer almadı. Savaş'a aday tanıtım toplantısından önce, gece saat 01.00 civarında kürsüye çıkartılmayacağı bilgisinin verildiği öne sürüldü.

CHP’de giderek büyüyen Lütfü Savaş krizi devam ediyor.

CHP'nin belediye başkan adayları tanıtım toplantısı dün Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıralamaya göre sahneye çağrılıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı ise duyurulmadı.

Lütfü Savaş, toplantının gerçekleştirildiği salonda da yer almadı.

CHP’nin dünkü aday tanıtım toplantısında ismi okunmayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş’a kürsüye çıkarılmayacağının gece yarısı söylendiği iddia edildi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, CHP'nin yerel yönetimlerden sorumu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek aday tanıtım toplantısından önce Ankara'da bulunan ve tanıtımın yapılacağı toplantı spor salonuna gitmek için hazırlık yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı telefonla arayarak "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı. Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor" dedi.

SALONA GİTMEME KARARI ALDI

Saat 13.00 civarında Lütfü Savaş telefonla Genel Başkan Özgür Özel'i aradı ancak görüşmesi mümkün olmadı. Bu nedenle Savaş, salona gitmeme kararı aldı. Hatay ilçe ve belde belediye başkan adayları salonda yerlerini alırken, iddiaya göre Lütfü Savaş ise gelişmelerden dolayı son derece rahatsız ve gergin olduğu için salona gitmeme kararı aldı.

Son dönemlerde aday yapılıp yapılmayacağını konusunda tartışma odağı haline gelen Lütfü Savaş'a başka siyasi partilerden de adaylık teklifinin gelebileceği yakın çevresi tarafından belirtildi.

Bir kaynak da 'aday listelerinin YSK'ye verileceği saate kadar Savaş'ın durumunun belirsizliğini koruyup, başka partiden adaylık için başvuruya zaman bırakmamak için bir taktik olarak uygulanacağı' yorumunu yaptı.