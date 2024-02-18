Lütfü Savaş’ın eşinden dikkat çeken paylaşım

Hatay Büyükşehir Belediyesi mevcut başkanı ve adayı Lütfü Savaş'ın, CHP'nin tanıtım toplantısına katılmaması ve orada da anons edilmemesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Savaş'ın eşi Nazan Savaş'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti.

CHP, Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıttı. Tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve adayı Lütfü Savaş'ın ismi okunmadı. Lütfü Savaş’ın belediye başkanlarını tanıtım toplantısında anons edilmemesinin ardından eşi Nazan Savaş, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Nazan Savaş, eşiyle birlikte bir fotoğrafını “Yolumuza devam ediyoruz” notuyla paylaştı. Herhangi bir CHP logosu ya da amblemi olmadan yapılan paylaşımda parti isminin de geçmemesi dikkat çekti.