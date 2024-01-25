CHP'de iki günlük yasak: Ziyaretçi alınmayacak

CHP'nin Parti Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kalan adayları belirlemek üzere yarın toplanacak. PM nedeniyle bugün ve yarın genel merkeze ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Siyaset 25.01.2024 10:37 Giriş: 25.01.2024 10:37

Güncelleme: 25.01.2024 10:41 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA

CHP'nin Parti Meclisi (PM), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kalan adayları belirlemek üzere cuma toplanacak. CHP, bugüne kadar 622 seçim çevresinde adayını açıklarken, aralarında İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu yaklaşık 700 seçim çevresi için de anket ve temayül yoklaması çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) cuma saat 13.00'te toplanacak. MYK'nin ardından akşam saatlerinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında PM toplantısı yapılacak. Toplantıda kalan seçim çevrelerinin büyük çoğunluğu için adayların açıklanacağı öğrenildi. Öte yandan CHP, aday belirleme çalışmaları nedeniyle bugün saat 09.00'dan itibaren 2 gün parti genel merkezine ziyaretçi alınmayacağını bildirdi. İsmail Saymaz: CHP Genel Merkezi, önceki geceye dek İYİ Parti’den jest bekledi