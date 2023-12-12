CHP'de kesinleşen adaylar açıklanacak

Yarın yerel seçim gündemiyle saat 15.00’te toplanacak CHP Parti Meclisi’nde, yerel seçim stratejisi ele alınacak. Aday belirleme çalışmaları için 7 Aralık’ta kentlere dağılan milletvekillerinin hazırladığı raporların ele alınacağı PM’nin ardından, adaylığı kesinleşen isimler kamuoyuna açıklanacak.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Parti Meclisi, yerel seçim gündemiyle yarın saat 15.00’te bir araya gelecek. Toplantıda, seçim bölgelerine göre aday belirleme yöntemine dair değerlendirmeler yapılacak. Aday belirleme çalışmaları kapsamında 7 Aralık’ta kentlere giden milletvekillerinin hazırladığı raporlar CHP Lideri Özgür Özel’e sunulacak. Toplantının ardından bir açıklama yapması beklenen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi’nde ismi kesinleşen belediye başkan adaylarını açıklayacak.

CHP PM, saat 15.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sunuşu ile başlayacak. Sunuşun arından, yerel seçim stratejisine dair değerlendirmeler yapılacak. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler yönelik, bazı seçim çevrelerinde aday belirleme yöntemine dair stratejiler belirlenecek.

BAZI ADAYLAR KESİNLEŞECEK

CHP Parti Meclisi Toplantısı’nda bazı belediye başkan adaylarının isimlerinin resmen açıklanması ya da özel bir toplantı ile kamuoyuna duyurulması seçenekleri de değerlendirilecek. Bu kapsamda, PM’den çıkan karar doğrultusunda ismi kesinleşen belediye başkan adayları, kamuoyu ile paylaşılacak.

Aday duyurularına yönelik özel bir toplantı kararı alınmaması durumunda isimler, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel tarafından kamuoyuna duyurulacak.

RAPORLAR MASAYA GELECEK

PM Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sunulacak aday belirleme formlarında, saha çalışması yürütülen bölgeye dair genel bir değerlendirmenin yanı sıra partinin bölgedeki etkisi ve “İdeal aday profilinin” genel bir özeti de yer alıyor.

Raporlarda, görüşülen belediye başkanı aday adayları, altı başlık altında değerlendiriliyor. Raporlarda öte yandan adayın genel profilinin yanı sıra parti aidiyeti, başkan olmak istediği bölgeye hakimiyeti ve belediyeciliğine yönelik yorumlara da yer veriliyor.