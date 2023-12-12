Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret edecek: Gündem yerel seçimde işbirliği

CHP Lideri Özgür Özel, yarın DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Alt düzeyde görüşmelerini sürdüren ancak gizli protokol olmaması konusunda hemfikir olan taraflar, Ankara ve İstanbul’da olası işbirliği modellerini masaya yatıracak.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 12.30'da DEM Parti’yi ziyaret edecek. Özel, ekim ayında gerçekleşen kongrede eş genel başkan seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’na, “Hayırlı olsun” diyecek. Görüşmede, Özel'in yerel seçimlere dönük destek arayışını dile getirmesi bekleniyor.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin alt düzeyde temaslarını sürdüren partiler, ilk kez genel başkanlık düzeyinde temas kuracak. Gizli protokole karşı olduklarını daha önce kamuoyuna açıklayan DEM Parti ve CHP'li kurmaylar, “Açık ve şeffaf işbirliği” modelini tartışacak. Ankara ve İstanbul’da olası iş işbirliği modellerini ele alacak.

İŞBİRLİĞİNE KAPI AÇIK

DEM Genel Merkezi’nde saat 12.30’da başlayacak görüşmenin en az bir saat sürmesi bekleniyor. Mart 2024’teki yerel seçimlere Türkiye genelinde kendi adaylarıyla girme kararı alan ancak işbirliğine kapıları tamamen kapatmayan DEM Parti’nin, cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi’nde işbirliğine yönelik nihai kararını alması bekleniyor. Önce Cuma günü toplanacak MYK, Özel'in ziyaretinde gündeme gelmesi beklenen seçenekleri tartışacak. MYK’da ağır basan eğilim, daha sonra PM üyelerinin görüşüne sunulacak.

CHP kaynakları ise Kürt meselesinde en cesur çıkışın CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapıldığını belirterek, olası işbirliğinde bu çıkışın etkisinin olacağını ifade ediyor. DEM Parti’de ise “Belirlenecek adayın demokrasiye ve Kürt meselesine bakışı işbirliği kararında belirleyici olacak” görüşü öne çıkıyor.

KAYYUM POLİTİKASI BELİRLEYİCİ

Edinilen bilgiye göre DEM Parti, ittifak yerine yerelde işbirliğine sıcak bakıyor. İşbirliğinin açık şekilde yürütülmesini "kırmızı çizgi" olarak belirleyen DEM Parti’de, “Ortak aday” yerine, “Desteklenecek aday” modelinin uygulanması görüşü ağır basıyor.

İktidarın kayyum politikasına yönelik CHP’nin eleştirileri, DEM Parti ile CHP’nin İstanbul ve Ankara'da ortak hareket etme ihtimalini güçlendiriyor.