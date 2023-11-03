CHP'de kurultay hazırlıkları: Divan Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama

CHP'de 4-5 Kasım tarihlerinde genel başkanın ve parti meclisi üyelerinin seçileceği 38. Olağan Kurultay için hazırlıklar sürüyor. Kurultayda Divan Başkanı olarak görev yapacak olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kurultayımızın hazırlıklarını, görevli milletvekili arkadaşlarımızla birlikte inceledik" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

CHP'nin hafta sonu yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

Kurultayda, 1368 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek. CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aday olabilmek için yeterli sayıya ulaşması bekleniyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

CHP'de genel başkanın seçileceği kurultay için hazırlıklar devam ediyor.

Kurultayda Divan Başkanı olarak görev yapacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayımızın hazırlıklarını, görevli milletvekili arkadaşlarımızla birlikte inceledik" dedi.

İmamoğlu, "Demokrasi şöleni halinde geçecek kurultayımızın en sağlıklı ve disiplinli şekilde sürmesi için çaba harcayan herkese teşekkür eder, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.