CHP’de ipler yarın çözülecek

Haber Merkezi

CHP'de genel başkanın seçileceği büyük kurultay için geri sayım başladı. 38'inci Olağan Kurultay "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla yarın başlayacak. İki gün sürecek kurultay Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk gününde genel başkan, ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

Kurultayda, 1368 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek. CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekecek.

Kurultay delegelerinin desteği konusunda değişimcilerle başa baş olduğu kaydedilen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, kurultay günü konuşmasına da hazırlandığı bildirildi. Buna göre, Kılıçdaroğlu’nun oylamadan önceki son konuşmada, “Son kez genel başkanlığa adayım ve bir sonraki kurultayda olmayacağım” diyebileceği kaydedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, önceki akşam katıldığı bir yayında "Genel Başkanımız muhtemelen kurultayda da son kez yetki isteyecek kurultay delegelerinden" ifadelerini kullanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, en az 700-800 delegenin imzası ile gövde gösterisi yaparak adaylığını ilan etmeyi hedefliyor. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’in ise 600’e yakın delegenin imzasını aldığı ifade edildi.

DESTEK AÇIKLAMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan hafta boyunca Özel ile Kılıçdaroğlu destekçileri imzalarını Ankara’ya iletmişti. Son olarak CHP Karaman İl Başkanlığı’ndan da Özel’e destek çağrısı geldi.

CHP Karaman İl Başkanı Recai Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilçe başkanlıkları ile yaptıkları görüşmeler sonucunda "partide değişim olması" yönünde görüş birliğine vardıklarını kaydetti.

Evcen, "Kongreler sürecinde örgütümüz ile birlikte hareket edeceğimize yönelik söz vermiştik. Cumhuriyet Halk Partisi 38’inci Olağan Kurultayımız için Merkez, Ermenek, Sarıveliler, Ayrancı, Kazımkarabekir ilçelerimiz ile örgüt toplantıları gerçekleştirdik. Örgüt toplantılarımızda görüş belirtmek isteyen her üyemize süre sınırı koymadan konuşma imkânı verdik. Toplantılar sonucunda, CHP Karaman Örgütü, partide bir değişim olması gerektiğine ilişkin görüş birliğine varmıştır" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini ilan etti.

Öte yandan Kurultay salonuna; üzerinde “Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız” ifadelerinin yazılı olduğu bir pankartın asıldığı görüldü. Pankartın asılmasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kurultay Hazırlık Komitesi adına CHP Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol’a pankartın kaldırılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun talimatının ardından söz konusu pankart, Gürsel Erol’un gözetiminde kaldırıldı.

Kurultay Hazırlık Komitesi’nin onayından geçmeyen hiçbir pankartın salonda yer almayacağı ifade edildi.