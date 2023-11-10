CHP'de kurultay sonrası ilk PM toplantısı yarın yapılacak

CHP'de, Ankara'da düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nın ardından ilk Parti Meclisi toplantısı yarın Özgür Özel başkanlığında yapılacak. Parti Meclisi üyeleri, toplantı öncesi CHP Genel Başkan Özgür Özel ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri, yarın ilk toplantısını Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapacak.

Özel başkanlığındaki toplantı, yarın saat 12.00'de parti genel merkezinde düzenlenecek.

PM üyeleri toplantı öncesi saat 11.00'de Genel Başkan Özgür Özel ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da Ankara'da gerçekleşmişti.

Kurultay da başkanlık yarışı 13 senedir genel başkan olan kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında yaşanmıştı.

Seçimin ilk turunda iki adayın da çoğunluğa ulaşamamasının ardından ikinci turda Kılıçdaroğlu 536 oy alırken Özel 812 oy alarak CHP’nin yeni Genel Başkanı seçilmişti.

Kurultay'ın "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılan 38. Olağan Kurultay'da PM belirlenmişti.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

PM listesinde İlhan Uzgel, Yalçın Karetepe, Gökçe Gökçen, Fethi Açıkel gibi isimler yer alıyor.