Özgür Özel, genel başkan seçildikten sonra ilk canlı yayınına çıkıyor
Özgür Özel, CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk canlı yayınına bu akşam çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin yeni lideri Özgür Özel, partinin genel başkanı olduktan sonra ilk kez bu akşam canlı yayına çıkacak.
Özel, FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programının konuğu olacak.
Bugün saat 23.30'dan itibaren FOX TV'de "Orta Sayfa" programının canlı yayın konuğu olarak, gazetecilerin sorularını yanıtlayacağım. pic.twitter.com/XcilhAuUqc— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 10, 2023
Özel, saat 23.30'da başlayacak programda gazeteciler Doğan Şentürk, Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, Murat Yetkin ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayacak.
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