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Özgür Özel, genel başkan seçildikten sonra ilk canlı yayınına çıkıyor

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk canlı yayınına bu akşam çıkıyor.

Medya
  • 10.11.2023 16:05
  • Giriş: 10.11.2023 16:05
  • Güncelleme: 10.11.2023 16:12
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, genel başkan seçildikten sonra ilk canlı yayınına çıkıyor

CHP'nin yeni lideri Özgür Özel, partinin genel başkanı olduktan sonra ilk kez bu akşam canlı yayına çıkacak.

Özel, FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programının konuğu olacak.

Özel, saat 23.30'da başlayacak programda gazeteciler Doğan Şentürk, Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, Murat Yetkin ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayacak. 

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