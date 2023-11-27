CHP'de MYK ve PM toplandı: Tanju Özcan dahil 13 isme 'af' çıktı, Tüzük Kurultayı tarihi belirlendi

CHP Parti Meclisi, aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 ismin 'bağışlanma' talebini kabul etti. Affedilen 13 isim CHP'ye geri dönecek. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Tüzük Kurultayı'nın 6-7-8-9 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi.

BirGün ANKARA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 11.00'de toplandı.

Toplantıda daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alındı.

MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "bağışlanma" talebini oy çokluğu ile kabul etti.

MYK'NİN ARDINDAN PM TOPLANDI

CHP Parti Meclisi (PM) de MYK toplantısının ardından bugün toplandı.

Toplantıda Tüzük Kurultayı tarihi ve bağışlanma taleperi gündeme geldi.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TÜZÜK KURULTAYI TARİHİ BELLİ OLDU

Tüzük Kurultayı tarihi ile ilgili açıklamalarda bulunan Yücel, "4 Eylül 2024 tarihinde Parti Meclisimizi Sivas'ta toplama konusunda karar aldık. 5 Eylül 2024 tarihinde Tüzük Komisyonumuz son toplantısını yaparak, 6-7-8-9 Eylül tarihlerinde Tüzük Kurultayımızı gerçekleştirmeyi planladık. 9 Eylül'de Tüzük Kurultayımız sonrasında da Program Kurltayımızın hazırlığına yönelik ilk toplantımızı yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Yücel ayrıca yarın bitecek olan CHP Belediye Başkanı Aday Adaylığı başvuruları 5 Aralık'a kadar uzatıldığını duyurdu.

13 İSME 'AF' ÇIKTI

Af talepleriyle ilgili de bilgilendirmede bulunan Yücel, "Af talepleriyle ilgili içinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da dahil olduğu 13 arkadaşımızın af talepleri görüşüldü. Ve 13 arkadaşımızın Parti Meclisimizin kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN OLUMLU GÖRÜŞÜ OLDU

Bir gazetecinin "Tanju Özcan'ın af kararıyla ilgili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü mü?" sorusuna Yücel, "Böyle bir görüşme olduğunu biliyorum. Sayın Tanju Özcan'ın affını PM gündemine getirmeden önce böyle bir görüşme yapıldığını biliyorum. Geçmiş dönem Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da af konusunda olumlu bir görüşü olduğunu biliyorum" cevabını verdi.