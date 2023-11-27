CHP'ye dönen Tanju Özcan'dan adaylık sorusuna yanıt

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP PM'nin 'af' kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Baba Evi’ne döndüm" diyen Özcan "Her şey çok daha güzel olacak" vurgusu yaptı. Özcan, bağlandığı canlı yayında yerel seçimlere ilişkin "Sizi yeniden belediye başkanı adayı olarak görecek miyiz?" sorusuna "Muhtemelen evet" yanıtını verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Parti Meclisi'nin 'af talebini' kabul etmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Özcan, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi'nin 'af' talebini kabul etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımında partiye dönüş kararını CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'den aldığını ifade eden Özcan, "Baba Evi’ne döndüm" ifadelerine yer verdi.

Özcan, ayrıca, "Her şey çok daha güzel olacak" vurgusu da yaptı.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Kararın ardından Sözcü TV'ye konuşan Özcan "Sizi yeniden belediye başkanı adayı olarak görecek miyiz?" sorusuna "Muhtemelen evet" yanıtını verdi.

Özcan şöyle devam etti: "Anketler yapılsın, mutlu olurum. CHP'nşn Bolu'da bir aday adayı yok. Anketlerin sonucunu görmek bizi memnun eder."