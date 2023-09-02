CHP'de 'Perinaz Mahpeyker' bilmecesi: Danışman oldu mu, olmadı mı?

AKP’den 27. dönem milletvekili aday adayı olan ve 2016’da Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak atandığı iddiası, CHP’de ve kamuoyunda yeni bir tartışma daha başlattı. CHP kaynakları Yaman’ın mevcut durumda danışman olmadığını belirtirken cumhurbaşkanlığı seçiminden 2 gün önce danışman olarak atandığını gösteren belgeyle ilgili sessiz kaldı.

HABER MERKEZİ

AKP’den Batman Belediye Başkanı aday adayı ve 27. dönem milletvekili aday adayı olan ve 7 yıl önce Kılıçdaroğlu'na 'zavallı, hain, kanı bozuk' diyerek hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak atandığı iddiası, yeni bir tartışma başlattı.

Yaman’ın durumuna ilişkin belirsizliği gidermek adına açıklama yapan CHP’li yetkililer, Yaman’ın 4 Haziran’dan sonra danışman olmadığını söyleseler de 26 Mayıs’ta yapıldığı belirtilen atama hakkında bilgi vermediler.

Söz konuyu iddiaya ilk yanıt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’den geldi. Konuya ilişkin Tele 1 canlı yayınında konuşan Erdem, böyle bir atamanın ‘söz konusu olmadığını’ söyledi:

“Böyle bir ismin ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. Genel Merkezimizde Perinaz Mahpeyker diye bir genelgemiz yok. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok.”

CHP PM üyesi ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiayı yalanlarken Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu, kendisinin Kadın ve Aile Politikaları danışmanı olmadığını söylediğini aktardı.

Az önce Genel Başkanımız Sayın @kilicdarogluk ile konuşarak teyid ettim:

Genel Başkanımızın Kadın ve Aile Politikaları danışmanı yoktur. — Aylin Nazlıaka 🇹🇷 (@AylinNazliaka) September 1, 2023

Ancak sosyal medyada yayılan ıslak imzalı belgeye göre Perinaz Mahpeyker Yaman, 26 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu tarafından danışman olarak atandı.

Konuyla ilgili CHP’li yetkililerle görüştüğünü aktaran İsmail Saymaz, Yaman’ın 26 Mayıs’ta danışmanlığa alındığını, 4 Haziran’da ise bütün danışmanlarla birlikte Yaman’ın da görevine son verildiğini ifade etti.

CHP’li yetkililerle görüştüm.

Perinaz Yaman’ın 26 Mayıs’ta danışmanlığa alındığını, ancak 4 Haziran’da bütün danışmanlarla birlikte Yaman’ın da görevine son verildiğini kaydediyorlar.

Yaman’ı kim tavsiye etti, bilinmiyormuş.

Yaman’ın yakın zamana kadar CHP’ye geldiği belirtiliyor — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) September 2, 2023

CHP’den edinilen bilgiye göre ise genel seçimlerin ardından gerçekleşen MYK değişikliğinin sonrasında 4 Haziran 2023 tarihli genelgeyle o tarihe kadar görev yapan genel başkan danışmanlarının görevleri sona erdi. 4 Haziran'dan itibaren de Perinaz Mahpeyker Yaman’a danışmanlık görevi verilmedi.

Ancak CHP, seçimlerden 2 gün önce Yaman’ın danışman olarak atanıp atanmadığına ve sosyal medyada yayılan belgenin gerçekliğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.