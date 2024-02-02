CHP'de seçim mesaisi sürüyor: Çankaya ve Kadıköy adayları bugün açıklanabilir

CHP'de MYK ve PM, bugün bazı ilçe adaylarını açıklamak ve ön seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplanıyor. PM toplantısında İstanbul, Ankara ve Muğla’nın bazı ilçe adaylarının oylanması bekleniyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre CHP, merakla beklenen Çankaya ve Kadıköy adaylarını bugünkü toplantıların ardından kamuoyuna duyuracak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), aday belirleme gündemiyle bugün toplanacak.

Parti Meclisi’nin ardından tüm seçim çevrelerindeki adayların yüzde 90’ının ismini belirlenmesi beklenirken parti kaynaklarına göre merakla beklenen Çankaya ve Kadıköy adayları da bugünkü toplantılardan sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

Çankaya'da CHP MYK üyesi Gül Çiftçi ile PM üyesi Hüseyin Can Güner, adaylık için isimleri öne çıkan isimler. Partide Kadıköy için ise kadın aday seçeneği ağırlık kazanıyor. Kadıköy için konuşulan adaylardan mimar Tülin Hadi öne çıkıyor.

DEM Parti ile heyetler düzeyinde görüşmelerini sürdüren CHP'de Adalar ve Esenyurt ilçelerinde gösterilecek adaylar da merakla bekleniyor. CHP’nin, her iki ilçe için de "DEM Parti tabanının da ikna olacağı" bir ismi tercih edeceği öngörülüyor.

Öte yandan geçen hafta belirlenen İzmir’in Çiğli ve Karaburun ilçe adaylarının gelen tepkiler üzerine PM’de yeniden değerlendirilebileceği kaydediliyor.

CHP'de MYK saat 15.00, PM ise saat 18.00'de toplanacak.