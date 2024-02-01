CHP’de adaylık tartışmaları: Karaburun adayının ilçe başkanlığına girmesi engellendi

CHP’nin İzmir Karaburun adayı olarak açıkladığı Nurşen Balcı, partililer tarafından ilçe başkanlığına alınmak istenmedi. Tartışmaların ardından binaya giren Balcı’nın toplantısı protestolarla kesilirken örgüt yöneticileri ve partililer, "Karardan geri dönülmezse başvurusu olan isimlerden biri bağımsız olarak aday olacaktır" dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de İzmir ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması ile başlayan tartışma sürüyor. CHP Karaburun İlçe Örgütü, seçim çalışmaları kapsamında ziyarete gelen belediye başkan adayı Nurşen Balcı’yı uzun süre örgüt binasına almadı. Tartışmaların ardından binaya giren Balcı bu kez de protestolarla karşılandı.

Balcı’nın toplantısı partililer tarafından gerçekleştirilen protestonun ardından kesildi. Balcı’nın Karşıyaka’dan aday adayı olduğunu belirten Karaburun İlçe Örgütü yöneticileri, “Balcı’da diretilmesi halinde Karaburun’u AKP kazanacaktır” değerlendirmesini yaptı.

MYK’DE GÜNDEME GELECEK

Karaburun’da yaşayan seçmenlerin, ilçe dışından bir adaya oy vermeyeceğini öne süren partililer, “Karaburun’da mevcut başkan dahil beş aday adayı vardı. O isimlerden birinin aday yapılmasını istiyoruz” diye konuştu. BirGün’e bilgi veren Karaburun İlçe Örgütü yöneticileri , CHP Lideri Özgür Özel’in “Konu, Cuma günü gerçekleştirilecek MYK’de gündeme gelecek” dediğini iddia etti.

Öte yandan örgütün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir dilekçe gönderdiği bildirildi. Dilekçede, özetle şunlar kaydedildi:

"Partimizin, 29 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da yaptığı MYK toplantısı ve sonrasında Parti Meclisi toplantısıyla İzmir İli Karaburun İlçesi için Belediye Başkan Adayı olarak ilçemiz dışından bir adayın gösterilmesini kabul etmiyoruz. Karaburun Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru süresi içinde Karaburun İlçe Başkanlığına dahi başvurusu olmayan bir kişinin partimizden, seçimi kazanabilecek, ilçe bütününde partililerimizden ve Karaburun halkında karşılığı olan bir adayın gösterilerek gerekli değişikliğin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz."

BAĞIMSIZ ADAY ÇIKACAK

Genel Merkez’in kararının değişmemesi halinde, Karaburun için başvuran belediye başkan adaylarından birinin bağımsız aday olacağı ve ilçe örgütünün, “CHP’nin asıl adayı budur” diyerek kampanya yürüteceği öne sürüldü.