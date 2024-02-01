CHP aday mesaisinde son düzlük

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), aday belirleme gündemiyle yarın toplanacak. Bugüne kadar 866 seçim çevresinde adaylarını açıklayan parti, Cuma günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi’nin ardından tüm seçim çevrelerindeki adayların yüzde 90’ının ismini belirleyecek. Ön seçim ya da temayül yoklamalarının yapıldığı yerler ise bir sonraki Parti Meclisi toplantısına bırakılacak. Sürecin sona ermesinin ardından halen adayı kesinleşmeyen seçim çevrelerinin adaylarının belirlenmesinde ise “Atama usulü” kullanılacak.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre CHP, merakla beklenen Çankaya ve Kadıköy adaylarını da cuma günü gerçekleştirilecek toplantıların ardından kamuoyuna duyuracak. Kamuoyunda, “Özgür Özel’in avukatı” olarak bilinen Hüseyin Can Güner’in yanı sıra CHP PM Üyesi Gül Çiftçi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski bürokratlarından Bekir Ödemiş’in ismi MYK’ye sunulacak.

Çankaya için daha fazla şans tanınan isimlerin Güner ve Çiftçi olduğu bildiriliyor. Parti, merakla beklenen Kadıköy adayını da cuma günü netleştirecek.

DEM Parti ile heyetler düzeyinde görüşme trafiğini sürdüren CHP’nin İstanbul’daki ilçe adayları da merakla bekleniyor. Bu kapsamda gözler Adalar ve Esenyurt ilçelerinde olacak. CHP ve DEM Parti, “Kent uzlaşısı” stratejisinde büyük oranda ortaklaşırken CHP’nin, her iki ilçe için de “DEM Parti tabanının da ikna olacağı” bir ismi tercih edeceği belirlenecek.

MECLİS ÜYELİKLERİ

CHP’de, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için süren aday belirleme mesaisinin sona ermesinin ardından belediye meclisi üyesi adayları için çalışmalara başlanacak. Belediye meclisi üyelerinin belirlenme sürecinde de “Taban ittifakı” göz önüne alınacak. Aday belirleme sürecinde partiyi en çok zorlayan ilçelerden Çankaya, belediye meclisi üyeliklerinin belirlenmesi sürecinde de yakından takip edilen ilçelerden olacak.