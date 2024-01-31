Dikili'de bağımsız aday olabileceği iddia edilen Gökmen Ulu'dan açıklama

Dikili Belediye Başkanlığı için CHP'ye başvuru yapan ancak aday gösterilmeyen ve bağımsız aday olabileceği iddia edilen gazeteci Gökmen Ulu, CHP yönetimini gösterilen adayları yeniden değerlendirmeye davet etti.

İzmir Dikili'de belediye başkanlığı için CHP'ye başvuru yapan ancak aday gösterilmeyen gazeteci Gökmen Ulu açıklama yaptı.

Sözcü yazarı Uğur Dündar, mevcut başkan Adil Kırgöz'ün aday yapılması kararı değişmediği takdirde Gökmen Ulu'nun bağımsız aday olabileceğini belirtmişti.

Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi'ne seslenen Ulu, Dikili adayının tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Gökmen Ulu'nun açıklaması şöyle:

"Ben, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evladı olarak partimizin sayın genel başkanı ve karar mekanizmalarının cuma günü gerçekleştirilecek MYK ve PM toplantılarında, halkımızın çağrılarını dikkate alarak Dikili hakkında tekraren değerlendirme yapacaklarını umuyorum.

Kurulda tek isim yerine birlikte yer alıp oylama yapılmasının daha adaletli ve demokratik olacağını düşünüyorum ve talep ediyorum. Diğer aday adayı arkadaşlarım da aynı görüşteler.

Sayın Özgür Özel Dikili'yi iyi tanır, beni de sever. Hakkımdaki güzel sözlerini kamuoyunda da birçok defa dile getirmiştir.

Buradaki temel nokta, genel başkanımızın da başta vurguladığı gibi, halkımızın kimi istemediği ve kimi istediğidir.

Kendisine Dikili'deki gerçekliğe ulaşılması hakkında yeterli bilgilendirmede bulunulmadığı anlaşılıyor.

Sayın genel başkanımız ve genel merkez yöneticilerimizin, halkımızın güçlü çağrı ve tepkilerini dikkate alarak, risk analizi yaparak, sağduyu ile yeni bir değerlendirmede bulunacağını ümit ediyorum."