Uğur Dündar: CHP'den aday gösterilmeyen Gökmen Ulu, Dikili'de bağımsız aday olabilir

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Dikili Belediye Başkanlığı için CHP'ye başvuru yapan gazeteci Gökmen Ulu'nun aday gösterilmemesi üzerine bağımsız aday olabileceğini belirtti.

Sözcü yazarı Uğur Dündar, CHP'den aday gösterilmeyen gazeteci Gökmen Ulu'nun Dikili Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olabileceğini yazdı.

Gökmen Ulu'nun, CHP'den İzmir Dikili Belediye Başkan adaylığı için başvuru yaptığını hatırlatan Dündar, Ulu'nun Dikili adayları arasında anket yapılmasını istediğini ve açık ara birinci çıkmadığı takdirde çekileceğini söylediğini aktardı.

CHP'nin Gökmen Ulu'yu PM'den oylatmamasını ve mevcut başkan Adil Kırgöz'ü tekrar aday göstermesini eleştiren Uğur Dündar, "Parti yönetimi, ahbap çavuş ilişkisine ve lobiciliğe dayalı bir tercihle mevcut müteahhit başkanı yeniden aday gösterdi" dedi.

Uğur Dündar, bu tercihin değişmemesi halinde Gökmen UIu'nun bağımsız aday olabileceğini ifade etti.