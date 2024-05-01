CHP'den 1 Mayıs paylaşımı

CHP'nin sosyal medya hesabından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlandı. Mesajda, işçi bayramı kutlanarak destek mesajı verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), sosyal medya hesabından yapılan payalaşımda 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla destek mesajı verildi.

Partiden yapılan paylaşımda "Alın terinin karşılığı için, hak ve adalet için mücadele eden tüm emekçilerimizle biriz, yan yanayız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs!" ifadelerine yer verildi.