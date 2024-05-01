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CHP'den 1 Mayıs paylaşımı

CHP'nin sosyal medya hesabından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlandı. Mesajda, işçi bayramı kutlanarak destek mesajı verildi.

Güncel
  • 01.05.2024 09:51
  • Giriş: 01.05.2024 09:51
  • Güncelleme: 01.05.2024 09:58
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den 1 Mayıs paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), sosyal medya hesabından yapılan payalaşımda 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla destek mesajı verildi.

Partiden yapılan paylaşımda "Alın terinin karşılığı için, hak ve adalet için mücadele eden tüm emekçilerimizle biriz, yan yanayız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs!" ifadelerine yer verildi.

İmamoğlundan 1 Mayıs mesajı
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