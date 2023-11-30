CHP'den '160 milyon liralık borç' iddialarına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, '160 milyon liralık borç' iddialarına ilişkin, "Hesaplarımızda “kayıp” olarak nitelendirilebilecek usule aykırı herhangi bir işlem tespit edilmemiştir. Her siyasi partide olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yönetilebilir borçları bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, '160 milyon liralık borç' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, CHP'de eski yönetimden devrolunan hesaplarda ortaya çıkan ancak kimlere verileceği belirsiz 160 milyon liralık borç iddiası gündeme geldi.

İddiaya göre, Kurultay'dan sonra Genel Merkez'e gelen 20'şer milyon liralık iki ayrı fatura oldu. Toplam 40 milyon liralık faturanın reklam harcaması ile oluşan borç olduğunu öne süren iki ayrı şirket CHP'den para istedi. Yapıldığı iddia edilen iş ile ilgili herhangi bir sözleşmenin bulunmadığı belirlendi. Bu nedenle Genel Merkez yönetimi iki faturayı ödemeyi reddetti.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Saymanı Özgür Karabat, iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Bazı medya organlarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mali durumuyla ilgili iddialar yer almaktadır" diyen Karabat, "Bilinmesi gerekir ki, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel göreve geldikten sonra partimizin gelir-gider tablosu detaylı olarak incelenmiş ve raporlanmıştır. Bu kapsamda, hesaplarımızda “kayıp” olarak nitelendirilebilecek usule aykırı herhangi bir işlem tespit edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Karabat, şunları söyledi: "Her siyasi partide olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yönetilebilir borçları bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaynakları yeni dönemde, partimizin menfaatini önceleyen, bütçe verimliliğini esas alan, her türlü israftan kaçınan bir anlayışla yönetilecektir."