CHP'den 9 soruluk seçmen testi

CHP Parti Okulu, sosyal medya hesaplarından "2024 Yerel Seçimine Ne Kadar Hazırsınız?" başlıklı mini test yayınladı.

CHP Parti Okulu, sosyal medya hesaplarından 9 soruluk mini test yayınladı.

Test, haklarını bilen bir seçmenin ve müşahit olmak için görev talep etmenin, seçimin adil şekilde sonuçlanması için büyük bir paya sahip olduğunu vurguluyor.

Bu mini testte tüm seçmenler hem 2024 Yerel Seçimlerine ne kadar hazır olduklarını ölçüyor hem de seçmen olarak haklarını öğreniyor.

Seçim ve sandık güvenliği çalışmalarına devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulu’nun "2024 Yerel Seçimine Ne Kadar Hazırsınız?" başlığıyla yayınladığı 9 soruluk test ile seçmenler, sandık güvenliğine yönelik seçim esnasında karşılaşabilecekleri durumlarda hangi yöntemleri izleyebileceklerini öğreniyor.

Teste ulaşmak için tıklayın.