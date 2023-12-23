CHP'den Adalet Bakanı'na cezaevinde anneleriyle kalan çocuklar sorusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, cezaevlerinde anneleri ile kalan 0-6 yaş arasındaki çocukları meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, cezaevlerinde anneleri ile kalan 0-6 yaş arasındaki çocukları meclis gündemine taşıdı.

İzmir Milletvekili Gökçen, cezaevinde kalan çocukların yaşadıklarına dikkat çekmek için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Gökçen Tunç’a şunları sordu:

1- Önergenin verildiği tarih itibari ile ülke genelinde toplam kaç çocuk anneleri ile birlikte ceza infaz kurumlularında kalmaktadır? İl, ilçe dağılımı nedir?

2- Ceza infaz kurumlarında toplam kaç çocuk doktoru bulunmaktadır? Çocuklar için sağlık muayenesi hangi sıklıkla yapılmaktadır?

3- Ceza infaz kurumlarında toplam kaç anaokulu vardır? İl, ilçe dağılımı nedir? Ceza infaz kurumlarında bulunan anaokullarında toplam kaç çocuk eğitim almaktadır?

4- Ceza infaz kurumlarında kalmakta olan çocuklar için herhangi bir psikolojik destek programı yürütülmekte midir?

5- Soru önergesinin verildiği tarihten itibaren son 5 yılda toplam kaç çocuk 3 yaşını geçtikten sonra yetiştirme yurduna yerleştirilmiştir? İl, ilçe dağılımı nasıldır? Yetiştirme yurduna yerleştirilen çocuklar, ceza infaz kurumunda kalmakta olan anneleri ile hangi yollar ile iletişim kurabilmektedir?