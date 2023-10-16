BirGün gündeme taşımıştı: CHP’den 'Adliyedeki rüşvet çarkı' haberi hakkında soru önergesi

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, BirGün’ün gündeme getirdiği 'Adliyedeki rüşvet çarkı' haberini Meclis gündemine taşıdı. Bülbül, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. CHP’li Bülbül, “HSK ve Adalet Bakanı neden günlerdir sessiz?” diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, BirGün yazarı Timur Soykan’ın 'Adliyedeki rüşvet çarkı' haberine dair Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Bülbül, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Hakimler Savcılar Kurulu’nu (HSK) göreve çağırdı.

CHP’li Bülbül, ayrıca “yargıda rüşvet ve usulsüz işlem iddialarının kapsamlı şekilde araştırılması ve bu hususta devlet kurumlarınca gerçekleştirilmesi gereken politikaların tespiti amacıyla” araştırma komisyonu kurulması için de Türkiye Büyük Millet Meclis’ne (TBMM) önerge verdi.

“ERİŞİM ENGELİ KARARI TAM BİR AYMAZLIK”

Habere getirilen erişim engeline dair de konuşan Bülbül, “Bu karar yargının hesap verebilirlik ilkesinin ve halkın haber alma hakkının ihlalidir. İddiaların yargı mensupları tarafından soruşturulmayacağı, soruşturulsa da yapılacak yargılamada objektif olunmayacağı, vatandaşın gerçekleri bilmesinin istenmediğinin ispatıdır. Ayrıca erişim engeli kararı için yargı mensuplarının para aldığı iddiası da yer alırken bu tam bir aymazlıktır” dedi.

Adalet Bakanlığı ve HSK’ye çağrı yapan CHP’li Bülbül, Bu vahim iddialar bir an önce araştırılmalı, rüşvet ağına karışan herkes hak ettiği cezayı çekmeli ve kirli düzene bir an önce son verilmelidir” diye konuştu.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU İÇİN ÖNERGE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemi ile bir soru önergesi veren Süleyman Bülbül, ‘’İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın bu önemli raporundaki hususlar yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin ve hakimlerin tarafsızlığı ilkelerinin kalmadığını ortaya koymakla birlikte, vatandaşın haklarının gasp edildiğinin de göstergesidir” ifadelerini kullandı.

CHP'li Süleyman Bülbül, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ya sunduğu rapora dair adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ya sunduğu raporda somut olarak suç işlediği iddia olunan kişiler ile ilgili savcılık soruşturması başlatılmış mıdır?

Bahsi geçen suçlara ilişkin faillerin tahliye edilmesi için rüşvet verildiği yönünde iddialar araştırılmış mıdır? Rüşvet alan yargı mensuplarının bilgileri tespit edilmiş midir? Edildi ise bu yargı mensupları hakkında adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Haberlere erişim engeli kararlarının rüşvetle verildiğine ilişkin iddialar araştırılmış mıdır? Rüşvet alan yargı mensuplarının bilgileri tespit edilmiş midir? Edildi ise bu yargı mensupları hakkında adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Bazı hakimlerin rüşvet alabilmek amacıyla dosya takibi yaptığına ilişkin iddialar araştırılmış mıdır? Bu yargı mensuplarının bilgileri tespit edilmiş midir? Edildi ise bu kişiler hakkında adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Hakimlerin görevde yükselmesi yönünde önerilerde bulunan yargı mensuplarının olduğuna ilişkin iddialar araştırılmış mıdır? Bu yargı mensuplarının bilgileri tespit edilmiş midir? Edildi ise bu kişiler hakkında adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Mobing uygulayan yargı mensuplarının olduğuna ilişkin iddialar araştırılmış mıdır? Bu yargı mensuplarının bilgileri tespit edilmiş midir? Edildi ise bu kişiler hakkında adli ya da idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

İddialarda adı geçen yargı mensuplarının ve bu kişilerin eş ve çocuklarının mal varlıkları ile ilgili herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Mal varlıkları hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?

Ülkemizde yargının geldiği son durum göz önüne alınarak yargının bağımsız ve tarafsız olması, vatandaşın yargıya olan güveninin sağlanması adına Bakanlığınızca yapılan yahut yapılması planlanan herhangi bir uygulama mevcut mudur?

NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Timur Soykan’ın yargı içindeki çürümeyi gözler önüne serdiği yazısına yayınlandığı gün "erişim engeli" ve "içerikten çıkarma" kararı getirilmişti.

Soykan yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı yazısını gündeme getirmişti.

Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” demişti.