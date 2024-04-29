CHP'den Anayasa şartı: AYM ve AİHM kararlarına uyulsun

CHP Lideri Özel başkanlığında toplanan MYK’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin gündemi ve müfredat değişikliği masaya yatırıldı. CHP’nin, “Ancak AYM ve AİHM kararlarına uyulması” şartıyla Anayasa gündemiyle masaya oturabileceği belirtilirken müfredat değişikliğine karşı geniş katılımlı bir miting düzenleneceği öğrenildi

Mustafa BİLDİRCİN

CHP MYK’nin ana gündemini Erdoğan-Özel görüşmesi ile müfredat değişikliği oluşturdu. CHP Lideri Özgür Özel, müfredat değişikliğiyle ilgili kurmaylarından bilgi alırken toplantıda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa gündemiyle Meclis’te siyasi partilere yapacağı ziyaret de konuşuldu.

CHP’nin Anayasa konusunda kırmızı çizgileri olduğunun altını çizen CHP kaynakları, “Mevcut Anayasa’ya dahi uymayan AKP ile Anayasa değişikliği konusunda yan yana gelmemiz mümkün değil” dedi. CHP Lideri Özel’in görüşmede, “Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uyulması halinde masaya oturabiliriz” diyeceği bildirildi.

ESKİ GENEL BAŞKANLARA TELEFON

MYK Toplantısı’nda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında Perşembe günü gerçekleşmesi beklenen görüşmenin kapsamı da ele alındı. Özel’in ilk etapta AKP’den CHP’ye geçen belediyelerin içerisinde bulunduğu olumsuz mali tabloya dikkati çekeceği kaydedildi. Bu kapsamda, CHP Yerel Yönetimler Birimi tarafından 1 Nisan itibarıyla hazırlanmaya başlanan ve borç yükünü ortaya koyan çalışmanın görüşme sırasında masaya geleceği belirtildi. CHP Lideri Özel'in, Anayasa konusunda masaya oturma şartının, “Mevcut Anayasa ile AYM ve AİHM kararlarına uyulması” olduğu ifade edildi.

Özel’in Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde CHP’nin eski genel başkanları Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak fikirlerini alacağı aktarıldı. CHP kaynakları, Erdoğan ile görüşülmesine yönelik eleştirilere karşı ise “Biz oraya kişisel ajandamız ile gitmeyeceğiz. Halkın sorunlarının çözümü için orada olacağız” dedi.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ

Kamuoyunda büyük tepki çeken müfredat değişikliği de MYK toplantısının gündemi oldu. CHP’nin, 30 Nisan’da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında, akademisyenlerden oluşan bir ekip ile müfredat konusunda bir araya geleceği dile getirildi. CHP’nin, müfredat değişikliğine karşı bir miting yapmayı planladığı bildirildi.