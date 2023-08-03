CHP'den Aynalı Köşk'ün satışıyla ilgili suç duyurusu

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, aylardır Kars kamuoyunda tartışmalara neden olan mülkiyeti Kars Belediyesi’ne ait Aynalı Köşk’ün satışında ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars Belediyesi'ne ait Aynalı Köşk'ün satışıyla ilgili kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alp Aynalı Köşk’ün önünde yaptığı açıklamada, "Arkamda gördüğünüz bu bina mülkiyeti Kars Belediyesi’ne ait iken, dönemin belediye başkanı tarafından usulsüz yapılmış icra takiplerine zamanında haczedilmezlik şikayeti yapılmadığı için değerinin yüzde 1’i oranında satılmış. Baltık mimari tarzında yapılan ve halk arasında ‘Aynalı Köşk’ olarak bilinen şehrin en kıymetli tarihi binalarından biridir. Ben bugün Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu mülkün satışında ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundum ve şehrin milletvekili olarak bu işin takibini yapacağım" dedi.

"Kars halkına da buradan bir çağrım var; bu bir ibret vesikası olsun" diyen Alp, "Önümüzdeki yerel seçimlerde bir daha böylesi bir uygulamalara şehrimizin maruz kalmaması için şehrin en aydın en demokrat en iyi eğitimli insanlarını Cumhuriyet Halk Partisi saflarında mücadele etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.