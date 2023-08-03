CHP'den Disney Plus tepkisi: Karar değişmezse boykot çağrısı yapacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Disney Plus Türkiye’nin "Atatürk" dizisini yayınlamama kararına tepki gösterirken kararın bu şekilde uygulanması halinde yurttaşları, platformu boykot etmeye çağıracaklarını söyledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Disney Plus'ın, "Atatürk" dizisini cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle bu yıl 29 Ekim’de tüm dünyada eş zamanlı gösterime sunma kararından vazgeçmesini eleştirdi. Öztrak, kararın bu şekilde uygulanması halinde Disney Plus'ın boykot edilmesi çağrısı yapacaklarını söyledi.

Kararın Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin baskısıyla alındığı iddialarına da değinen Öztrak, söz konusu platformun Atatürk'e karşı işlenen nefret suçlarının parçası haline geldiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Ülkemizin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik kin ve nefretle beslenen bu girişimler ülkeler ve halkları arasında barışçı ilişkiler kurulması çabalarına zarar verir."

BOYKOT ÇAĞRISI

Öztrak, boykot çağrısı için ise, "Eğer karar bu şekilde uygulanacaksa,

şimdiden duyuralım: Örgütümüzü, üyelerimizi ve tüm milletimizi bu platformu boykot etmeye ve platformdaki üyeliklerini sonlandırmaya davet edeceğiz" dedi.

Öztrak, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili sessizliğini ise 'hayretle karşıladıklarını' dile getirdi.