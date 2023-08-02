Disney Plus Türkiye'den 'Atatürk' dizisi açıklaması: 'Baskı, lobi’ iddialarıyla ilgili açıklama talep ettik

"Atatürk" dizisini yayınlamayacağı tartışılan Disney Plus'ın Türkiye yetkilisi, raporlama yaptıklarını ve çok sayıda kullanıcının üyeliklerini sonlandırdığını söyleyerek “Bugün veya birkaç gün içinde Disney Plus’ın global bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Hem Atatürk dizisi ile ilgili hem de ‘baskı, lobi’ iddialarıyla ilgili açıklama yapılmasını talep ettik” dedi.

“Atatürk” dizisine ilişkin tartışmalar devam ederken dijital yayın platformu Disney Plus'ın Türkiye yetkilisi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

TELE1’den Egehan Erkün’ün haberine göre, tepkiler üzerine Disney’in yurt dışı bürosuna rapor hazırladıklarını belirten yetkili, aldıkları çağrılar üzerine raporlar oluşturduklarını ifade ederek “Aldığımız çağrılarda bir kısım izleyici aboneliğini iptal etti. Bazıları ise aboneliğini sürdürüp süreci izliyorlar. Netlik kazanması isteniyor. Disney Plus’ın global bir açıklama yapmasını bekliyoruz” dedi.

Yaşananları sosyal medyadaki “spekülatif bir olaydan ibaret bir algı” olarak niteleyen yetkili, “Atatürk’ü görmek istemeyen kesimler var. Onların başlatmış olduğu bir kampanya. Bizlere olumlu ya da olumsuz herhangi bir bilgi henüz verilmedi” diye konuştu.

“DİZİ İLE DEĞERLENDİRME SÜRECİ VAR”

Yetkili, Disney’in global şirketinde konuyla ilgili inceleme yapıldığını belirterek “Atatürk içeriği yayınlanırsa, tüm dünyada yayınlanacak. Global bir tartışma diyebiliriz. Yurt dışında yayınlanmasını istemeyenler var. Global içerik olduğu için ülkelerden alınan geri bildirimler önemli. Tepkiler ne kadar fazla olursa o kadar göz önünde oluyor. Türkiye tarafından yerel raporlamamızı yapıyoruz. Açıklama yapılmamasının sebebi, halen inceleme yapılması. Bu tepkiler inceleniyor. Yurt dışı tarafı olarak belli bir plan yaptıklarını düşünüyoruz ama durumu değerlendirme süreci var” ifadelerine yer verdi.

“BİR İKİ, GÜN İÇİNDE DUYURU YAPACAĞIZ”

Disney’in yurt dışındaki ekibinin tepkileri incelediğini belirten yetkili, henüz kesin bir karar iletilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bundan birkaç ay önce bazı yerli içerikler kaldırılmıştı. Sadece global içerikler kalmıştı. O dönem de yine ‘Atatürk’ ile ilgili sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılmıştı. O zaman bir dosya oluşturup yurt dışındaki birime raporluyorduk. Şimdi de benzer bir durum oldu. Yine dosya oluşturuyoruz. Kaldırılacak ya da kesinlikle yayınlanacak diye bir bildirim yapılmadı. Muhtemelen bir iki gün içinde duyuru yapacağız. Eğer kaldırılma kararı olursa Disney global paylaşım yapıyor.

Türkiye tarafında yaşananlar şu anda olumsuz bir algı oluşturuyor. Biz dosyamızı ilettik geri dönüş bekliyoruz. Disney Plus’tan abonelik iptalinin sayısını göremiyoruz. Ama aldığımız çağrılarda bir kısım izleyici aboneliğini iptal etti. Bazıları ise aboneliğini sürdürüp süreci izliyorlar. Sosyal medyada eski paylaşımların da altında hastagh ile tepkiler veriliyor. Netlik kazanması isteniyor. Bugün veya birkaç gün içinde Disney Plus’ın global bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Hem Atatürk dizisi ile ilgili hem de ‘baskı, lobi’ iddialarıyla ilgili açıklama yapılmasını talep ettik.

“DİSNEY TÜRKİYE’DEN ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNMÜYOR”

Öte yandan yetkili, ‘Disney Türkiye’den çekilecek’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek “Bizler tarafında böyle bir ihtimal bulunmuyor” dedi.